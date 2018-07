Massacrato da 4 ristoranti? Fa parte del gioco La produzione risponde

Quattro ristoranti - concorrente accusa programma di Borghese : 'Mi hanno Massacrato - li denuncio' : Il programma Quattro ristoranti , condotto da Alessandro Borghese , lo avrebbe criticato troppo, anzi massacrato : Daniele Bovolato , concorrente della trasmissione e titolare della Gourmetteria in via ...

Alessandro Borghese - la vendetta del ristoratore 'Massacrato' da Quattro ristoranti : lo porta in tribunale : Il ristoratore di Padova Daniele Bovolato ha tutte le intenzioni di trascinare in tribunale il noto chef Alessandro Borghese e i responsabili della trasmissione Quattro ristoranti . Come ha raccontato ...