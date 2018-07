Massa | presidente del consiglio comunale al sindaco | “Bonifica anti-microspie | potrebbero

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) “Non vorrei che qualcuno ascoltasse quello che diciamo”. Stefano Benedetti, neodeldi, ex roccaforte rossa conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo 25 anni di giunte di centrosinistra, segue le voci di corridoio, gli spifferi e “un’impressione strana avuta parlando con qualcuno in Comune”. Così i due primi atti dadell’assemblea cittadina sono stati quelli di far cambiare la serratura dell’ufficio e chiedere alFrancesco Persiani una bonifica ambientale di tutti gli uffici comunali da possibili. “Credo che sia necessario fare una verifica sul fatto che gli assessori della giunta precedente abbiano potuto mettere delle– dice Benedetti al ilfattoquotidiano.it – Non abbiano niente da nascondere ma quello che ci diciamo nei nostri uffici deve rimanere tra assessori,e consiglieri ...