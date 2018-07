Maserati Levante - Al volante della V6 430 CV AWD GranSport

Maserati - Ghibli - Quattroporte e Levante si aggiornano : Oltre alla Levante GTS la Maserati ha presentato al Goodwood Festival of Speed anche le versioni aggiornate delle Ghibli, Quattroporte e degli altri allestimenti della Suv. Con i my19 debuttano in gamma nuove dotazioni, come i fari Full Led opzionali della Levante, e alcuni aggiornamenti di carattere elettronico oltre a nuove finiture per gli interni e per la carrozzeria. Cerchi fino a 22" e nuova leva del cambio. I tecnici della Maserati ...

Maserati Levante - Ghibli e Quattroporte MY19 al Goodwood Festival of Speed : Leva del cambio riprogettata con funzionalità migliorata sui tre modelli Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte MY19 Oltre all’anteprima mondiale del Levante GTS V8 e al debutto europeo del Levante Trofeo, Maserati ha scelto la cornice del Goodwood Festival of Speed per la presentazione ufficiale della gamma MY19 dei modelli Levante, Ghibli e Quattroporte, dopo un restyling che ha unito aggiornamenti discreti e nuovi contenuti. Entrambe ...

Nuova Maserati Levante GTS V8 : l’anteprima del SUV da 550 CV fissata a Goodwood [FOTO] : La Levante GTS viene declinata in una inedita versione V8 da 550 CV con trazione integrale intelligente Q4 per prestazioni superlative Maserati ha scelto la 25a edizione del Goodwood Festival of Speed (FOS), l’evento più “cult” del panorama motoristico internazionale, per l’anteprima mondiale del nuovo Levante GTS e per il debutto sulla scena europea del Levante Trofeo top di gamma, le due versioni con motorizzazione V8 che incarnano la ...

Maserati Levante GTS - a Goodwood nella scia del Trofeo : Maserati Levante GTS si presenta a Goodwood, logica aggiunta alla gamma del suv di un allestimento già apprezzato nella sua carica sportiva su Quattroporte. Ispirazione stilistica offerta proprio dal ...

Maserati Levante - grinta GranSport stile GranLusso : Tridente da favola : DUBAI - La Maserati Levante è il Suv di lusso che il marchio italiano ha presentato al Salone di Ginevra a marzo nel 2016. Subito dopo ha debuttato sui mercati di tutto il mondo , per essere...