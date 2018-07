Martina | ' Non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi a Primarie? Mai dire mai'

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Pd - Emiliano si sfila : 'noi non entriamo in segreteria Martina' : Roma, 14 lug., askanews, - La minoranza dem guidata dal governatore Michele Emiliano non entra nella nuova segreteria dove Maurizio Martina ha nominato Francesco Boccia responsabile Imprese. 'Caro ...

Maurizio Martina presenta la nuova segreteria del Pd - ma Emiliano non ci sta : Martina ha presentato la nuova squadra della segreteria, con volti noti e senza un vice. La formazione non soddisfa tutti ed è arrivato anche il no di Michele Emiliano all'ingresso. "Caro Maurizio Martina abbiamo preso atto della tua volontà di avere Fronte Dem nella segreteria del Pd ma non possiamo accettare la tua proposta senza garanzia di un profondo cambiamento di linea politica rispetto al disastroso passato. Conta sempre ...

“Martina Non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato l’Italia intera : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

Lavoro : Martina - dl Dignità non è votabile : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, non penso che sia votabile per i contenuti annunciati. Non affronta i veri nodi aperti in particolare per sostenere sul serio il Lavoro stabile”. Lo ha detto il segretario Pd, Maurizio Martina, a proposito del dl Dignità entrando al Nazareno. L'articolo Lavoro: Martina, dl Dignità non è votabile sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Martina come Dylan Dog - ma il creatore Sclavi protesta 'Lui è un anarchico - non fa pubblicità ai partiti' : Il creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi, che da anni vive lontano dal mondo rilasciando pochissime interviste e non intervenendo mai nel dibattito politico non ha apprezzato. Buongiorno Tiziano ...

Pd - Martina contro Renzi : E' stato ingiusto su Gentiloni. La replica : Faccio solo politica - non polemiche : Il neo segretario: 'Frasi sbagliate e ingiuste, non le ho condivise'. Sottolinea di voler lavorare per un partito diverso e invita a non dividersi bensì ad 'attaccare una destra pericolosa al governo' ...

Pd : Martina e Sala contro Renzi. Segretario Dem : 'Ingiusto su Gentiloni'. Sindaco : 'Non è più la guida giusta' : Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche #vitalizi o #voucher , ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare #buonadomenica ...

Pd - Martina contro Renzi : “Ingiuste critiche a Gentiloni”. Sala : “Non può più fare la guida”. Lui : “Io polemico? Solo politica” : Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più Solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho ...

Pd - Martina vs Renzi : “ingiusti attacchi a Gentiloni”/ Caos Assemblea e Congresso : Matteo non molla - “rivinco” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:15:00 GMT)

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. Sala 'Matteo non è più la guida adatta al partito' : ROMA - All'indomani dell'assemblea del Pd dove l'ex segretario Matteo Renzi ha attaccato la minoranza interna e contestato l'operato dell'ex premier Paolo Gentiloni, arriva la reazione del segretario ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

ASSEMBLEA PD/ Martina Non lo sa ma prepara la fusione tra Renzi e Berlusconi : Martina segretario fino al congresso che si terrà prima delle europee; Renzi che accusa M5s e punta a fare il nuovo Macron. E' il risultato dell'ASSEMBLEA Pd. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:01:00 GMT)RETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana: 4 nuovi partiti, di A. FannaFONDI DELLA LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione (e in M5s), int. a G. Pecorella

Assemblea Pd - Renzi : "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo"/ Martina : "Non bastano i tweet" : Assemblea Pd, Renzi: "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo". L'ex leader attacca la minoranza dem. Martina eletto segretario a tempo: primarie prima delle Europee 2019(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:42:00 GMT)