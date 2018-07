Martina | con Sanchez percorso comune socialisti | Tsipras e Macron

Il segretario Pd Maurizio Martina incontra il premier spagnolo Pedro Sanchez : “Lanciamo una nuova sinistra europea per battere i nazionalismi” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, è volato a Madrid per incontrare il leader del Psoe e premier spagnolo Pedro Sanchez per discutere della creazione di una nuova sinistra democratica europea in vista delle prossime elezioni europee del 2019. L'obiettivo della nuova formazione politica sarà soprattutto il contrasto all'avanzata dei populismi e dei nazionalismi.Continua a leggere

Nel Pd Martina vara la sua segreteria e scontenta tutti : Prima le critiche dei renziani e la bocciatura da parte dell'ex ministro Calenda, poi la decisione di sfilarsi da parte di Emiliano, in 'assenza di garanzie di vero cambiamento' -

La nuova segreteria di Martina scontenta tutti : renziani - Calenda ed Emiliano sul piede di guerra (di L. Conte) : Scoppia il caos nel Pd dopo l'annuncio della composizione della nuova segreteria del partito. La squadra messa a punto da Maurizio Martina a una settimana dalla sua elezione a segretario riceve gli strali di Michele Emiliano, Carlo Calenda e dei renziani tra i quali c'è addirittura chi Ipotizza lo strappo e l'uscita dal partito. È Andrea Marcucci a dare voce all'area che fa capo all'ex segretario Matteo Renzi: "C'è chi nel ...

Judo - European Cup junior 2018 : Martina Castagnola trionfa a Paks! Secondo posto per Federica Luciano : Una vittoria e un Secondo posto per l’Italia a Paks, in Ungheria, dove è in corso una tappa dell’European Cup junior 2018. A trionfare nel torneo magiaro è stata Martina Castagnola, che ha conseguito il primo posto nella categoria -52 kg, battendo in successione l’ucraina Bezatosna, la britannica Piechota e la connazionale Matilda Avila in un derby fratricida, prima di superare in finale la tedesca Ballhaus e salire sul gradino ...

Lavoro : Martina - Di Maio contro Di Maio - altro che complotto : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il ministro dello Sviluppo economico contro il ministro del Lavoro per gli oltre 80mila posti in dieci anni che si perderanno con il decreto dignità. altro che complotto #diMaiocontrodiMaio”. Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd. L'articolo Lavoro: Martina, Di Maio contro Di Maio, altro che complotto sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - Calenda attacca Martina : azzerare segreteria - congresso subito : Roma, 14 lug., askanews, - 'Oramai siamo alla farsa. Prima vanno dietro a Emiliano e nominano Boccia e poi si fanno dire di no da Emiliano. Che però promette eterna lealtà. L'unica cosa seria da fare ...

Congresso - Ilva e Jobs Act : le condizioni di Emiliano a Martina : Non è bastato che Maurizio Martina usasse il bilancino per comporre la sua segreteria senza lasciare fuori alcuna corrente del Pd. All'indomani della diffusione dell'elenco dei nomi della squadra del neo segretario, Michele Emiliano alza la voce e spiega che Francesco Boccia non ne farà parte se prima FronteDem - la corrente del governatore della Puglia - non avrà garanzie su alcuni temi.Le condizioni di Emiliano, spiega chi ...

Pd : Martina vara la nuova segreteria - con Cuperlo e Madia : Il segretario Pd Martina ufficializza la nuova segreteria nazionale, con coordinatore Matteo Mauri, deputato dell'area che fa capo a Martina e composta, fra gli altri, da Pietro Barbieri, Terzo ...

Pd - la nuova segreteria di Martina con Madia e Cuperlo : Arriva la nuova segreteria di Maurizio Martina. Sette uomini e sette donne, più il martiniano Matteo Mauri come coordinatore. Con il compito di traghettare il partito verso il congresso. Dentro, ...

Il ministro Bussetti consegnerà il diploma ai genitori di Martina - la studentessa morta prima della maturità : La storia di Martina, diciannovenne studentessa di Latina morta di tumore cerebrale a pochi giorni dalla maturità, ha commosso l'Italia intera. Ora a parlare sono stati i genitori della ragazza, affidando il loro ricordo alle pagine del Corriere della Sera. Dolci le parole del padre Tino.Penso a quando mi telefonava nei giorni normali per chiedermi di andarla a prendere a scuola [...] E io allora le rispondevo che scuola era vicina a casa ...

Tiziano Ferro ricorda Martina - morta di tumore prima della maturità 'Sarai sempre con me' : Martina Natale amava il teatro, Pirandello, e le canzoni di Tiziano Ferro. Una diciannovenne che frequentava il liceo linguistico Manzoni a Latina, la città del cantante, morta tre giorni prima della ...

Il post di Tiziano Ferro per Martina : 'Sarai con me per sempre' : "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci ma ero con te e tu adesso sarai con me per sempre. Buon viaggio Martina, Tiziano". Lo ha scritto Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram dedicandolo a Martina, ...