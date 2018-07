Martina a Salvini | ora basta con le crociate d' odio

Martina : basta crociate odio di Salvini : 17.45 "Dal Mediterraneo ancora immagini terribili. Altro che bugie, ancora morti, donne e bambini. Criminalizzare le Ong è errore imperdonabile", scrive su Twitter il segretario Pd Martina. "Ministro#Salvini ora basta crociate d'odio#OpenArms#restiamoumani", prosegue Martina.

Martina : “Di Maio e Salvini stanno rovinando l’Italia” : Durissimo attacco del segretario del Partito Democratico ai due vicepresidenti del Consiglio: "Gli interessi nazionali si difendono con scelte economiche e sui migranti opposte a quelle di Salvini e Di Maio". E sul Partito Democratico dice: "Di qui all’autunno apriremo un grande lavoro di confronto sul progetto".Continua a leggere

Martina invita Salvini a dimettersi - 'per il bene del Paese' - : Roma, 13 lug., askanews, - Il segretario del Pd, Maurizio Martina, continua a chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e spera in un 'sussulto da parte della maggioranza di ...

Migranti : Martina - Salvini si dimetta : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Di fronte all'incapacità del Ministro dell'Interno di assolvere al suo compito, senza ogni volta buttarla in propaganda e provocare, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del ...

Nave Diciotti - Martina chiede le dimissioni di Salvini : “Fa sceneggiate - è incapace” : Il segretario del Pd Maurizio Martina chiede le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini in seguito alla gestione della vicenda della Nave Diciotti. "Di fronte all'incapacità di assolvere al suo compito, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del Paese. Se sei impegnato in una vicenda così delicata non puoi sempre fare sceneggiate".Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Martina eletto segretario Pd - domani Mattarella riceve Salvini (8 luglio) : Ultime notizie, oggi 8 luglio: Martina eletto segretario del Pd a tempo. Mattarella domani incontra Salvini, ma non si parla di magistratura. Mondiali, Croazia e Inghilterra in semifinale.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Il Pd - nel labirinto dei 'parenti serpenti' - elegge Martina e scommette sul fallimento di Di Maio e Salvini : Cos'è dunque questo Pd? Un pezzo del socialismo europeo, pur rivisitato e corretto, o un soggetto in evoluzione che non vuole ancoraggi nel passato e cerca di scrivere un pagina politica tutta nuova ...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Ue : Martina - contro Salvini e Orban unire forze progressiste : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘In vista delle elezioni europee, il Partito Democratico deve svolgere il proprio ruolo ‘federatore’ delle forze progressiste, ambientaliste, civiche, liberali e democratiche per un’Europa più equa, più giusta, più forte”. Così il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un intervento su Il Corriere della Sera.‘Alle derive nazionaliste – ...

Maurizio Martina a sostegno di Serfogli : 'Pisa per i pisani - non per Salvini' : Chiusura di campagna elettorale con il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina per il candidato del centrosinistra Andrea Serfogli. La guida del Pd nazionale ha partecipato ...

Gentiloni risponde a Salvini : "Ieri i rifugiati - oggi i rom - domani pistole per tutti". E con lui vanno giù duri Orfini - Camusso - Martina e tutta la sinistra : "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo". A scriverlo, in un tweet è l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così all'iniziativa proposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini di censire i rom in Italia.Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 18 giugno ...

Salvini : 'Andrò in Libia - servono più investimenti. Martina : 'Siete egoisti' : Il ministro dell'Interno annuncia: 'Serraj ha chiesto all'Italia un intervento, io e il governo ci saremo'. Poi torna ad attaccare le Ong: nascondono precisi interessi economici'. Il reggente del Pd: '...