Martedì d' estate Musica | incontri | visite guidate e mercatini per il centro storico di

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma Martedì 10 luglio : Per informazioni e prenotazioni spettacoli: tel. 043440115; info@compagniadiartiemestieri.it. Fanno teatro per divertirsi, ma anche pensando ai propri compagni più sfortunati, perché colpiti da ...

Martedì d'estate. A Faenza l'evento continua con la giocoleria - mercatini e balli country : 'La mangeria' propone cena all'aperto e spettacoli con la musica dal vivo di Onde Radio. Al Caffè delle rose si esibirà la scuola di ballo One Y Dos. Infine, al Bioromance arrivano le atmosfere ...

Rimini : da Martedì gli incontri di RIMINI ATTIVA. Sere d'estate insieme a discutere : Nostro relatore sarà il sociologo Antonio Maturo, Professore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. L'ultimo appuntamento di questa estate, PACE ...

Martedì il primo appuntamento con 'Estate a Villa Benvenuti' : Avis Formigine è anche quest'anno al fianco del gruppo 'Zingher dal Tabar' per 'Estate a Villa Benvenuti', il cartellone di spettacoli dialettali e folkloristici a ingresso libero in programma tutti i Martedì del mese di luglio. primo appuntamento domani , Martedì 3, a Villa Benvenuti Parco Donatori di Sangue con il duo ...

"d'estate... di Martedì... a Tavarnelle" : il 26 giugno un'altra super serata in paese : Negozi aperti, spettacoli, mercatini, si mangia e si beve sotto le stelle. Grande attrazione i mercatini variopinti, nel centro storico del paese. Poi c'è la bistecca alla fiorentina sotto le stelle ...

Da Martedì 19 giugno inizia MuseoEstate al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia : Con il biglietto d'ingresso, tutti i pomeriggi adulti e bambini potranno intraprendere un viaggio dentro la Scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi . Ogni settimana sarà ...

Be Here - Bologna Estate 2018 gli appuntamenti di Martedì 12 giugno : ... come il Giardino Gino Cervi del Quartiere San Donato con il Festival In & Out Cultura in Condominio, il Cortile del Teatro Duse, con spettacoli per bambini a cura di Fantateatro e, spostandosi nell'...