Marocco | donne contro il divieto di bikini | “Ragazze | fate quello che vi pare”

Marocco - campagna contro l’uso del bikini. E le donne rispondono : “Facciamo quel che ci pare” : “Sii donna, fa quel che ti pare“: è la risposta con cui alcune marocchine hanno reagito alla campagna contro il bikini lanciata nel Nord Africa nel 2015 e ripresa anche quest’anno in Marocco . Partita il 9 luglio, l’iniziativa per contrastare l’uso del costume “due pezzi” si è diffusa attraverso una pagina Facebook filo-islamista con l’hashtag “Sii uomo” – traduzione ...

Mara Carfagna e le donne in politica - l'incontro con le rappresentanti di Giordania e Marocco : Su alcuni temi pure la tanto vituperata Italia ha qualcosa da insegnare. È il caso della partecipazione femminile in politica e nella società, che, qui da noi, aumenta di anno in anno e di legislatura in legislatura. Il 34,6% dei deputati e il 34,8 dei senatori in carica sono donne: erano il 30,7% a Montecitorio e ...