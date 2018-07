Marocco | campagna contro l’uso del bikini E le donne rispondono | “Facciamo quel che ci

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) “Sii donna, fache ti pare“: è la risposta con cui alcune marocchine hanno reagito allaillanciata nel Nord Africa nel 2015 e ripresa anche quest’anno in. Partita il 9 luglio, l’iniziativa per contrastare l’uso del costume “due pezzi” si è diffusa attraverso una pagina Facebook filo-islamista con l’hashtag “Sii uomo” – traduzione di “Koun-rajul” – ottenendo più di 4mila like e quasi 14mila condivisioni. A sostegno della tesi, viene citato anche un passo del Corano che recita: “Ogni donna che tolga i suoi abiti fuori dalla casa del marito, in verità è come togliesse il velo tra se stessa e Dio”. La risposta dellenon si è fatta attendere. Sono così comparse fotografie risalenti agli anni Sessanta e Settanta, quando sulle spiagge di Casablanca le ragazze ...