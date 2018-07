Marito ucciso col mattarello | chiesti 16 anni per la moglie

“Ha ucciso Rita”. L’accusa - poi l’amara svolta : troppo dolore per il Marito Alvaro : Non ci sono segni di coltellate sul corpo di Rita Mazzarini, la 82enne trovata morta domenica sera (15 luglio) nel soggiorno della sua casa di Jesi, in provincia di Ancona, mentre il marito Alvaro Bimbo, 87 anni, era nella vasca da bagno con ferite autoinflitte al collo e ai polsi. Lo ha rilevato il medico legale Mauro Pesaresi, chiamato dal procuratore facente funzione Irene Bilotta per un primo esame della salma. Lo scenario di quello ...

Paterno. Maria Pia Vertuccio ha ucciso il Marito Claudio Bitetti : La quarantenne Maria Pia Vertuccio è stata arrestata dai Carabinieri per omicidio volontario premeditato. La donna con la sua automobile ha

La moglie di Jefferson - ucciso dalla polizia : “Mio Marito era calmo - voglio giustizia” : Jefferson Garcia Tomala, 20enne di origina ecuadoriana, è stato ucciso ieri dal colpo di pistola esploso da un agente di polizia intervenuto nella sua abitazione su richiesta della madre, a quanto pare al termine di una lite.Continua a leggere

Attirato in una trappola da una donna conosciuta online : ucciso a Roma dal Marito di lei : Lo scorso 8 ottobre Milon Sayal, un uomo di 33 anni originario del Bangladesh, veniva soccorso in strada, a Ostia. Trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, il 33enne morirà poche ore dopo. A causare il decesso un esteso ematoma cranico. Solo oggi la polizia ha eseguito il fermo di una coppia di ventenni Romani, accusati di aver prima Attirato in una trappola Milon Sayal e poi di averlo rapinato e ucciso.Gli inquirenti, dopo ...

Noura - condannata a morte la sposa bambina che ha ucciso il Marito che la stuprava : Noura ha solo 16 anni quando è costretta a sposare il cugino. Prova a ribellarsi ma il marito la stupra aiutato da alcuni parenti. Dopo il tentativo di una nuova violenza, la ragazza lo uccide. Ieri un tribunale sudanese l’ha condannata a morte per impiccagione. Gli avvocati hanno tempo 15 giorni per presentare un appello e sperare che la sentenza non venga eseguita. Intanto è stata lanciata una mobilitazione internazionale per cercare di ...

