Marion Maréchal Le Pen | ecco il fidanzato top secret | è un leghista

Marion abbandona il cognome Le Pen - si chiamerà solo Marechal : "Resterò sempre un membro della famiglia Le Pen": Marion, la più giovane della dinastia politica Le Pen, spiega perché abbandonerà il nome di famiglia e continuerà - in quella che per ora resta la sua nuova vita lontana dal Front National - a chiamarsi soltanto Marion Marechal.Dopo l'annuncio dell'apertura della sua "Accademia" a Lione, Marion (28 anni), che l'anno scorso si è ritirata dalla politica per ...