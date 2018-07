Marion Le Pen ama un leghista Insieme alle Cinque Terre Foto FN-Lega | alleanza non solo

Regione Liguria in campo per finanziare lo show gialloverde con Marion Le Pen : Ad Ameglia dal 12 al 15 luglio il festival “ Liguria d’Autore”co-organizzato dall’ente tra gli ospiti anche Giorgia Meloni e Luigi Di Maio

Francia : Marion supera zia Marine Le Pen : ANSA, - PARIGI, 6 GIU - Marion supera la zia Marine Le Pen: secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per Bfm-Tv, il 34% dei francesi ritiene che Marion sia meglio piazzata della zia , 17%, ...

Marion abbandona il cognome Le Pen - si chiamerà solo Marechal : "Resterò sempre un membro della famiglia Le Pen": Marion, la più giovane della dinastia politica Le Pen, spiega perché abbandonerà il nome di famiglia e continuerà - in quella che per ora resta la sua nuova vita lontana dal Front National - a chiamarsi soltanto Marion Marechal.Dopo l'annuncio dell'apertura della sua "Accademia" a Lione, Marion (28 anni), che l'anno scorso si è ritirata dalla politica per ...