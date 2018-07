Marco Baldini tra le vittime del clan Casamonica smantellato dai carabinieri

tvzap.kataweb

: Casamonica, i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” - fattoquotidiano : Casamonica, i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” - HuffPostItalia : Tassi fino al 1000%. Marco Baldini tra le vittime dell'usura dei Casamonica - zazoomnews : Casamonica i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” - #Casamonica #magistrati:… -

(Di martedì 17 luglio 2018) C’è anchetra ledel nucleo dela Roma in vicolo di Porta Furba daidel Comando provinciale di Roma con 31 arresti. In particolare, il presentatore radiofonico e celebre spalla di Fiorello, che da tempo ha riconosciuto di essere vittima del gioco d’azzardo, compare tra le persone che avrebbero chiesto denaro in prestito alla famiglia criminale. Invece tra gli arrestati c’è anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di pugilato fermato nella maxi operazione e secondo quanto si è appreso, è stata sequestrata anche la sua palestra a Marino, alle porte di Roma. Il, 31 arresti Un gruppo “strutturato” e fortemente unito anche per il vincolo di sangue tra gli affiliati, capace di stabilire solidi legami con le famiglie più influenti della ‘ndrangheta calabrese. E’ stato ...