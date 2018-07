Mamme | acrobate e sognatrici | una giornata con le campionesse di tuffo

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) A guardarle dal basso, mentre si lanciano in acqua da 21 metri, qualcuno penserà che siano completamente matte. Tutt’altro: le ragazze della Cliff Diving World Series, la tournée internazionale di tuffi delle grandi altezze organizzata da Red Bull, sono atlete con un cervello ben funzionante, sopratutto prima di saltare giù dal trampolino. Dall’esperta Ginger Huber, classe 1974 e ancora in grande forma, alla sorridente Adriana Jimenez, beniamina del pubblico, dalla prodigiosa Rhiannan Iffland, bi-campionessa in carica e vincitrice anche nel weekend alle Azzorre, all’acrobata Lysanne Richard, mamma di tre figli: tutte molto diverse tra loro, ma unite dalla convinzione che nella vita – prima o poi – bisogna tuffarsi. LEGGI ANCHEAlessandro De Rose, l'uomo che si tuffa da 27 metri Adriana Jimenez Messicana, 33 anni, il suo primoda grandi altezze nel 2013, in Belgio: «Ero ...