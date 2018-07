Maltempo | albero cade su garitta palazzo Quirinale | carabiniere illeso

Maltempo Torino : rimosso albero caduto su auto durante temporale : Rimossa dai Vigili del Fuoco di Torino la grande pianta ornamentale che questa mattina in lungo Po Antonelli, a seguito di un forte temporale, è crollata su alcune autovetture senza occupanti a bordo. L'articolo Maltempo Torino: rimosso albero caduto su auto durante temporale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Abruzzo - albero cade su un’auto : due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Maltempo Marche - fulmine spezza un albero : una parte cade su una casa : Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi, in via Lotto, per la rimozione di un albero caduto su di una casa. Un fulmine ha colpito un grosso pino cedro, spezzandolo a meta’ e la parte rotta cadeva su una casa. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala, hanno rimosso la parte di albero rotto e messo in sicurezza il restante. Non si segnalano persone coinvolte. L'articolo Maltempo Marche, fulmine spezza ...

Maltempo - albero di 30 metri cade e distrugge serre di azienda agricola : Trescore Balneario , Bergamo, , 28 maggio 2018 - Ondata di Maltempo in provincia di Bergamo . Il forte vento e le piogge delle ultime ore hanno causato, oggi pomeriggio, la caduta di un albero di 30 ...

Maltempo : albero di 30 mt distrugge serre nella Bergamasca : Il forte vento e le piogge delle ultime ore hanno causato, oggi pomeriggio, la caduta di un albero di 30 metri che si è abbattuto su parte delle serre dell’azienda Molino dei Frati, a Trescore Balneario, distruggendo e schiacciando i vasi di ortensie e camelie. “E’ successo tutto in un attimo – spiega Carlo Donini, uno dei titolari dell’azienda agricola -. La raffica di vento e’ stata fortissima: ha strappato ...

Maltempo Roma : albero cade sulla linea elettrica tra Tuscolana e Ostiense : “Dalle 16 il traffico ferroviario fra Roma Tuscolana e Roma Ostiense è rallentato per la caduta di un albero sulla linea elettrica di alimentazione dei treni provocata dal Maltempo. I treni interessati sono quelli delle linee FL5 Roma – Grosseto e FL1 Roma – Fiumicino Aeroporto che stanno registrando ritardi fino a 20 minuti e alcune limitazioni di percorso. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di ...

Maltempo Firenze : albero cade su un autobus - il Comune decide di tagliare altre due piante : Ieri pomeriggio a Firenze un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus con a bordo 32 turisti coreani, il crollo è stato dovuto al Maltempo. Su lungarno del Tempio, quindi, “sono stati eseguiti gli esami di approfondimento sui colletti degli alberi”, con “le operazioni che sono proseguite con il taglio di due piante risultate pericolose“, come spiega il Comune di Firenze. Gli accertamenti sono stati effettuati ...

Maltempo - albero caduto su un bus a Firenze : i 12 feriti coreani non sono gravi : sono 12 turisti coreani i feriti nell’incidente che ha visto crollare un albero di alto fusto oggi pomeriggio dopo le 15.30 su lungarno del Tempio a Firenze. Si tratta di un tiglio collocato nell’aiuola centrale che separa le semicarreggiate nei due sensi di marcia. L’albero ha colpito la parte posteriore di un pullman turistico in quel momento attestato al semaforo all’altezza di via Piagentina. Il mezzo trasportava un ...

Maltempo Firenze - albero cade su un pullman di turisti : 12 feriti [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo - paura a Firenze : albero cade su un pullman di turisti - ci sono feriti : Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. E’ successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio. L'articolo Maltempo, paura a Firenze: ...