Maltempo | tromba d' aria nel Mantovano | allagamenti e blackout

Maltempo a Mantova e nel Bresciano : i danni di grandine e tromba d'aria : Vigneti distrutti, campi di mais devastati, frutteti ricoperti da tappeti di pere e mele cadute, tetti sfondati: le foto scattate dagli agricoltori e raccolte da Coldiretti Lombardia documentano i danni causati dall'ondata di Maltempo che ha investito le zone del Mantovano e del...

Maltempo : temporali e tromba d’aria nell’Alessandrino : Un violento temporale, con pioggia mista a grandine e vento fino a 87 chilometri orari, si è abbattuto sulla provincia di Alessandria. Numerosi gli allagamenti e gli alberi abbattuti, con disagi lungo le strade, soprattutto lungo la PS10 da Alessandria e Spinetta. Allagamenti anche a Valenza, nell’Acquese e nell’Ovadese. Due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso di Alessandria; gli automobilisti sono riusciti a mettersi in ...

Maltempo - nubifragi e danni al Centro-Nord Le immagini La tromba d’aria a Verona : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo : tromba d’aria devasta il Mantovano e Brescia : Una tromba d’aria ha colpito questa notte l’Alto e Medio Mantovano, in particolare i Comuni di Roverbella, Medole e Castel d’Ario, dove il vento ha scoperchiato edifici e la tempesta di ghiaccio ha devastato le vigne e centinaia di ettari di mais con danni stimati già in diverse migliaia di euro. Danni si contano sia per le abitazioni che per le aziende. Le raffiche di pioggia e vento hanno sradicato diversi alberi e cartelli ...

Maltempo : black out e tromba d'aria nel mantovano : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Una tromba d'aria e un nubifragio con tanto di black out di circa 10mila utenze. E' una situazione di emergenza, tra edifici danneggiati e allagamenti, quella in cui si trovano diversi comuni del mantovano, dopo la violenta ondata di Maltempo che ha colpito il territori

Maltempo - tromba d’aria nel Mantovano : allagamenti e blackout : Maltempo, tromba d’aria nel Mantovano: allagamenti e blackout Maltempo, tromba d’aria nel Mantovano: allagamenti e blackout Continua a leggere L'articolo Maltempo, tromba d’aria nel Mantovano: allagamenti e blackout proviene da NewsGo.

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano. Temporali in arrivo e termometro giù di 10 gradi : Una tromba d'aria e un nubifragio si sono abbattuti nella notte sul Mantovano, causando danni ingenti. La zona colpita è la parte della provincia al confine con il veronese, in particolare i paesi di Castel d'Ario, Roverbella, Marmirolo, Medole e Castelbelforte. Diversi alberi e cartelli stradali sono stati sradicati, mentre tegole sono volate via dai tetti e molte cantine si sono allagate. Danni si contano sia per le abitazioni che per le ...

Maltempo - tromba d'aria tra Mantova e Verona/ Ultime notizie : blackout e allagamenti - gravi danni : tromba d'aria tra Mantova e Verona: blackout e allagamenti diffusi, vigili del fuoco al lavoro. danni ingenti ma nessun ferito. Prosegue allerta Maltempo al Nord.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano. Temporali in arrivo e termometro giù di 10 gradi : Allagamenti e blackout al confine col Veneto. Disagi anche in Toscana e nel Parmense. E oggi è allerta gialla in molte regioni

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano : allagamenti e blackout - : Colpita soprattutto la zona al confine con la provincia di Verona. Vigili del fuoco al lavoro. Non si segnalano feriti

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano : allagamenti e blackout : Maltempo, tromba d'aria nel Mantovano: allagamenti e blackout Colpita soprattutto la zona al confine con la provincia di Verona. Vigili del fuoco al lavoro. Non si segnalano feriti Parole chiave: Maltempo ...

Meteo - caldo record in Italia? Tutta colpa del Sahara/ Nord - Maltempo : nubifragi e tromba d'aria in Veneto : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al Nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Maltempo IN VENETO - TROMBA D’ARIA E NUBIFRAGIO/ Video ultime notizie : grandine in Friuli - in tilt centrale 112 : NUBIFRAGIO e TROMBA d'aria in VENETO: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Nubifragio e tromba d'aria in Veneto/ Ultime notizie video - alberi caduti e allagamenti - Maltempo in Friuli : Nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 08:36:00 GMT)