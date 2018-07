Maltempo Toscana | allagamenti e alberi caduti a Pisa e Firenze

Maltempo : in Toscana è codice arancione : ANSA, - FIRENZE, 16 LUG - Si rafforzeranno i fenomeni temporaleschi già previsti per la giornata di oggi, lunedì 16 luglio, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e ...

Maltempo - Coldiretti Toscana : nel Mugello danni alle coltivazioni : “Una domenica pomeriggio da dimenticare nel Mugello a causa del Maltempo che ha provocato problemi e danni soprattutto nell’area di valle tra Borgo San Lorenzo, Scarperia-San Piero a Sieve e Vicchio. I temporali – spiega Coldiretti Toscana – sono arrivati prima del previsto infatti era stato diramato un allerta giallo per la giornata di oggi lunedì 16 luglio. Invece ieri, dopo le 17, il Mugello è stato colpito da forti ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : temporali e grandinate : Un'ondata di Maltempo è prevista per oggi, lunedì 16 luglio, in tutta la Toscana. La Protezione Civile ha annunciato allerta gialla.

Maltempo : allerta meteo da Portofino alla Toscana : allerta gialla per temporali dalle 2 di questa notte alle 15 di domani da Portofino al confine con la Toscana compresa la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. Lo comunica Arpal dopo le segnalazioni della Protezione civile. Sono attese precipitazioni temporalesche, più intense in particolare sullo spezzino e nella zona al confine con la Toscana. Fenomeni analoghi sono possibili anche in altre zone della regione a carattere sparso. Nello spezzino ...

Maltempo Toscana : temporale a Viareggio - strade allagate : Passeggiata e strade allagate a Viareggio, in Versilia, a causa di un temporale: la pioggia è caduta nell’area per breve tempo, e ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità. L'articolo Maltempo Toscana: temporale a Viareggio, strade allagate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nuova ondata di temporali sulla Toscana : nuova ondata di Maltempo sulla Toscana. Dopo i temporali della scorsa settimana , la pioggia torna a interessare la Regione. La sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine in Toscana : allagamenti : Una ‘bomba d’acqua’ ha causato l’allagamento di una ampia zona residenziale vicino a Firenze, a Vingone di Scandicci, verso le 17, dove e’ andato in piena il fosso Ghindossoli. Sul posto stanno intervenendo polizia municipale e protezione civile. Rallentato, per lo stesso motivo, il transito dei veicoli sull’autostrada A1 che si trova nelle vicinanze. Sempre in Toscana, ma nella zona dell’Amiata, ...

Maltempo Toscana - danni dell’8 Maggio : microcredito a imprese e professionisti : Esteso anche alle imprese e ai liberi professionisti delle province di Firenze e Siena che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi dello scorso 8 Maggio 2018, l’accesso al bando per il ‘microcredito’ attivato dalla Regione Toscana lo scorso ottobre. Lo riporta una nota. La giunta regionale ha approvato una delibera, promossa dall’assessore alle attivita’ produttive Stefano Ciuoffo, che modifica ...

Maltempo Toscana : un fulmine danneggia una chiesa - i Vigili del Fuoco rimuovono le campane : I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti per la messa in sicurezza della vela della torre campanaria di una chiesa nel Senese, danneggiata nei giorni scorsi a causa di un fulmine, asportando due campane. La chiesa e’ quella di San Giovanni Battista, in localita’ Ville di Corsano, nel Comune di Monteroni d’Arbia (Siena). Il fulmine ha seriamente danneggiato la torre della chiesa, che risale al XXII secolo. I Vigili de Fuoco ...

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato d’emergenza per Firenze - Pisa e Siena : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina il decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale a seguito dell’evento meteo eccezionale che l’8 maggio ha colpito le province di Firenze, Pisa e Siena. Lo stato d’emergenza è stato ritenuto indispensabile dopo aver constatato che gli eventi calamitosi hanno provocato allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie località ...

Maltempo Toscana : domani ripresa della circolazione dei treni nel Senese : E’ prevista per domani a partire dalle 12 la ripresa della circolazione dei treni tra Sinalunga e Montepulciano, nel Senese, interrotta da ieri a causa dell’esondazione del torrente Galegna che ha danneggiato la massicciata ferroviaria. Lo rende noto Rfi spiegando che, in attesa del ripristino del tratto ferroviario, proseguira’ il servizio sostitutivo con bus tra Sinalunga e Chiusi. L'articolo Maltempo Toscana: domani ripresa ...

Maltempo - Italia devastata da Nord a Sud : esondazioni e allagamenti in Toscana - danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI] : Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque: danni e allagamenti in diverse Regioni. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese. Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo - massima allerta e allagamenti in Toscana : esonda il Segavene - evacuazioni in corso e monitoraggio attivato : massima allerta in Toscana dove la pioggia di queste ore sta causando danni e disagi. Picchi di oltre 50 mm in tre ore hanno causato le inondazioni del pomeriggio. Lo riferisce il Bollettino emesso stasera dal Centro funzionale di monitoraggio meteo idrologico – idraulico della protezione civile della città metropolitana di Firenze. In particolare, fra i temporali sparsi che hanno causato disagi, bisogna annoverare il bacino del torrente ...