Forti disagi neldopo il violentissimo temporale che si è abbattuto ieri sera sui comuni di Cornuda, Pederobba, Monfumo, Maser. I vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Cornuda (Treviso) per l'zione di acqua e fango del canale Rubianco e altre squadre stanno operando per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse allagate. Sono circa 40 le richieste d'intervento in corso nei tre comuni.(Di martedì 17 luglio 2018)