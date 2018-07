Maltempo | Emilia Romagna | 2 4 milioni per la difesa di boschi e foreste

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018), un patrimonio da tutelare nell’intero territorio: la Regionemette a disposizione 2,4di euro per interventi di recupero, sviluppo e conservazione delle aree forestali in una regione tra le più verdi che vanta oltre 600 mila ettari di superficieva. La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando, attivato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che sostiene progetti che mirano a ricostituiredanneggiati da incendi, malattie del verde o dal. Il bando è rivolto a Enti pubblici (Unioni di Comuni, Comuni, Enti di gestione per i parchi e la biodiversità) e Consorzi forestali che potranno presentare le domande di finanziamento al 100%, fino al 31 ottobre prossimo per beneficiare di fondi compresi tra 50 e 150 mila euro. “E’ un’ulteriore e importante opportunità per la tutela del territorio: ...