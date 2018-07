Maltempo ed esondazioni nel Trevigiano | danni e disagi a Cornuda | Pederobba | Monfumo e

Maltempo in Lombardia - esondazioni e trombe d'aria. FOTO : Maltempo in Lombardia, esondazioni e trombe d'aria. FOTO Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Trezzo d'Adda, a est di Milano: secondo le prime informazioni nessun ferito. Nella notte, in città, è esondato anche il fiume Seveso, poi tornato sotto la soglia di guardia intorno alle 6.15 - IL ...

Maltempo e danni a Messina : esondazioni e allagamenti : Forte temporale nella notte su Messina, numerosi i danni: alcuni torrenti sono esondati, e si registrano strade allagate, guasti alla rete idrica e fognaria e interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica. A causa dell’esondazione di un torrente, circa 200 persone sono rimaste bloccate nel rione Pace, nell’Oasi Madonna del Sorriso, fino alle 3 di notte. L’Azienda meridionale acque di Messina è intervenuta in 15 ...

Maltempo - Italia devastata da Nord a Sud : esondazioni e allagamenti in Toscana - danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI] : Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque: danni e allagamenti in diverse Regioni. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese. Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...