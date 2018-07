Maltempo | Coldiretti | “Agricoltura devastata | 500 miliardi di danni nel 2018”

Maltempo : Coldiretti - agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ ...

Maltempo : Coldiretti - agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. ...

Maltempo - Coldiretti : “Da inizio anno oltre mezzo miliardo di danni” : Quello che si è abbattuto ieri in alcune zone del Mugello, dove secondo l’allerta gialla i temporali dovevano arrivare solo oggi, è stato un vero e proprio nubifragio con tromba d’aria e grandinate, che ha colpito duramente anche le coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati. A fare le spese sono state soprattutto le coltivazioni di ortaggi. La grandine ha colpito duro anche sulla frutta con ...

Maltempo - Coldiretti : la Bassa Padovana la zona più colpita della provincia : Piacenza d’Adige è la località Padovana più colpita dal passaggio di una forte perturbazione nella notte: nella località della Bassa Padovana è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a spezzare anche i robusti pali in acciaio che ...

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti (2) : (AdnKronos) - Questa estate, ricorda Coldiretti Padova , "è segnata dal passaggio di continue perturbazioni che lasciano dietro di sé conseguenze più o meno gravi per l’agricoltura. Già nelle prossime ore è atteso il passaggio di una nuova ondata di Maltempo che interesserà anche la nostra provincia.

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti : Padova , 16 lug. (AdnKronos) - E’ Piacenza d’Adige la località Padova na più colpita dal passaggio di una forte perturbazione la notte scorsa. nella località della Bassa Padova na è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazion

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti : Padova , 16 lug. (AdnKronos) – E’ Piacenza d’Adige la località Padova na più colpita dal passaggio di una forte perturbazione la notte scorsa. nella località della Bassa Padova na è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti , arrivando a ...

Maltempo - Coldiretti Toscana : nel Mugello danni alle coltivazioni : “Una domenica pomeriggio da dimenticare nel Mugello a causa del Maltempo che ha provocato problemi e danni soprattutto nell’area di v alle tra Borgo San Lorenzo, Scarperia-San Piero a Sieve e Vicchio. I temporali – spiega Coldiretti Toscana – sono arrivati prima del previsto infatti era stato diramato un alle rta giallo per la giornata di oggi lunedì 16 luglio. Invece ieri, dopo le 17, il Mugello è stato colpito da forti ...

Maltempo : Coldiretti Padova - nella Bassa il vento abbatte frutteti e vigneti : Padova , 16 lug. (AdnKronos) – E’ Piacenza d’Adige la località Padova na più colpita dal passaggio di una forte perturbazione la notte scorsa. nella località della Bassa Padova na è stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti , ...

Maltempo - Coldiretti Venezia : “Colpita ancora la riviera del Brenta” : A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai chicchi di grandine paragonabile a ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - colpita ancora la Riviera del Brenta : Padova, 10 lug. (AdnKronos) - A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata d

Maltempo : Coldiretti Venezia - colpita ancora la Riviera del Brenta : Padova, 10 lug. (AdnKronos) – A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - colpita ancora la Riviera del Brenta : Padova, 10 lug. (AdnKronos) – A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo ...

Maltempo : Coldiretti Padova - danni a mais - soia e qualche vigneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate. "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova