Maltempo | allagamenti e tromba d’aria nell’Alessandrino

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano : allagamenti e blackout : In Piemonte , gravi allagamenti si sono registrati a Valenza , in provincia di Alessandria. Un nubifragio ha intasato i tombini e alcune auto sono state trascinate dalla corrente sulle strade , come ...

Un violento temporale si è abbattuto su Torino nel tardo pomeriggio di oggi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cantine e garage allagati. La pioggia ha causato qualche disagio anche al traffico, soprattutto in corso Trapani e in strada Altessano, all'altezza di corso Lombardia, dove le strade si sono allagate.

Forte Maltempo al Nord - allagamenti e blackout : Gravi danni al confine con la provincia di Verona, ma forti fenomeni sono stati registrati in tutto il Nord, tra cui Piemonte e Veneto

Nubifragio intorno alle 14 nel Savonese: le intense precipitazioni sono anche state accompagnate da una fitta grandine. Segnalati allagamenti di scantinati dovuto alla violenza delle piogge. I vigili del fuoco sono al lavoro ad Albissola Marina e Varazze. Numerose le richieste di soccorso da Savona città per sottopassi allagati e tombini saltati.

Maltempo - piogge e vento forte : allagamenti e danni al centro/nord : Un’ondata di Maltempo ha investito nelle scorse ore il centro/nord dell’Italia: mentre è in arrivo dall’Europa occidentale una rapida ma intensa depressione che sta portando piogge e temporali e un brusco calo delle temperature, i primi effetti si sono fatti sentire con nubifragi e forti raffiche di vento sul Mantovano e al confine con la provincia di Verona. Segnalati alberi e tegole sradicati, blackout e allagamenti di ...

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano : allagamenti e blackout - : Colpita soprattutto la zona al confine con la provincia di Verona. Vigili del fuoco al lavoro. Non si segnalano feriti

forti raffiche di vento hanno spazzato questa mattina la zona di Mantova, al confine con la provincia di Verona: si segnalano alberi e tegole sradicati, blackout e allagamenti di cantine si sono verificati a Medole, Roverbella, Castel d'Ario e Castelbelforte.

Maltempo, grandine e trombe d'aria: allerta Piemonte, Video. ultime notizie: allagamenti e danni nel Bolognese. Attenzione anche a Milano: già pronto il piano di emergenza

Pali caduti - tombini esondati e allagamenti a causa del Maltempo in provincia di Cuneo : Numerosi interventi dei vigili del fuoco dalle 21 di ieri sera , 12 luglio, , per i danni provocati dal maltempo e in parte dal forte vento. A Carrù, in Strada Calleri, a seguito del temporale sono ...

Violento temporale questa mattina nel Golfo del Tigullio: segnalati numerosi allagamenti e disagi nel levante genovese. L'area più colpita è stata quella di Lavagna, dove è esondato il torrente Barassi, le cui acque hanno invaso gli scantinati. disagi e danni anche a Rapallo, Chiavari e Santa Margherita.