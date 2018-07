Maltempo a Roma | albero cade su garitta del Quirinale FOTO

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Maltempo - annullato il concerto di Bollani a Roma : È stato annullato, a causa del Maltempo, il concerto di Stefano Bollani, in programma stasera alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, a Roma. Per ragioni di sicurezza, il musicista è stato ...

Maltempo Emilia-Romagna : sabato piogge record - 37 mm in 15 minuti : “La Regione è qui. Per essere vicini ai cittadini, alle imprese, ai commercianti e agli amministratori locali. Siamo già al lavoro per la ricognizione dei danni, che sarà conclusa a breve, per fare ciò che serve e dare tutto il sostegno necessario alle comunità colpite”. L’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, è stata in mattinata nel Comune di Bardi e nel pomeriggio sarà a Neviano degli Arduini, i ...

Maltempo Emilia Romagna : “Serve una legge deroga per i danni delle gelate” : “La Regione Emilia-Romagna ha fatto la sua parte nei tempi previsti, inviando al ministero la ricognizione puntuale dei danni. Ora è necessario intervenire con una legge deroga per rimborsare gli agricoltori”. L‘assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, interviene sull’allarme lanciato da Coldiretti dopo le gelate dei mesi di febbraio e marzo che avevano arrecato ingenti danni alle colture di tutta ...

Maltempo Romania - auto travolte dalle acque : 4 morti : In Romania quattro persone, fra le quali due bambini, sono morte dopo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un torrente in piena a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni. Come hanno riferito i media locali, la sciagura è avvenuta nella tarda serata di ieri nella località di Magurele, nell’est del Paese. Le vittime sono un uomo di 68 anni, la moglie di 58 e i loro nipoti di quattro e sette anni. I loro ...

Maltempo - tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [FOTO e VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Maltempo in Romania - 4 morti e 250 evacuati per le piogge torrenziali nel dipartimento di Covasna [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo a Rimini - serie di trombe d'aria nel giro di pochi minuti sulla riviera romagnola : Una serie di trombe d'aria, tra cui alcune di notevoli dimensioni, hanno interessato nella mattinata di lunedì l'intera costa romagnola. Il fenomeno atmosferico si è originato in mare ma fa parte di ondata di Maltempo che ha colpito la zona costringendo molti vacanzieri a cercare riparo da pioggia e vento forte.Continua a leggere

Maltempo Roma - ramo cade sulla via Leone IV : chiuso un tratto stradale : Un ramo è caduto in via Leone IV all’altezza di viale Giulio Cesare. E’ stato chiuso un tratto di strada in direzione Ottaviano per rimuovere il ramo. Non si registrano danni a cose o persone. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Prati. L'articolo Maltempo Roma, ramo cade sulla via Leone IV: chiuso un tratto stradale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - nubifragio nel Vibonese : disagi per Intercity Roma-Reggio : Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea) il traffico è ancora sospeso per l’allagamento dei binari fra Joppolo e Nicotera dovuto alle intense piogge che hanno interessato la zona. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Un treno Intercity partito da Roma e diretto a Reggio ...

Roma : dopo Maltempo allagata sede vigili V Gruppo : Roma – Di seguito la notizia data dal Sulp di Roma attraverso Facebook. sede allagata per il V Gruppo della Polizia locale di RomaCapitale dopo il temporale di ieri pomeriggio. Disagio che avrebbe comportato anche lo stop delle attività degli agenti stessi a causa del “blocco del sistema informatico, la paralisi delle attività elettroniche”, nonché “il funzionamento dei telefoni”. “La Polizia locale- si legge ...

Bjork annulla il concerto a Roma a causa del Maltempo. Era l'unica data in Italia : 'Sfortunatamente dobbiamo annullare il concerto . Non per la pioggia in sé, ma perché è molto pericoloso per i fulmini. Credo che tutto abbia un senso e la natura e il destino hanno voluto così' . È ...