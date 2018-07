Mafia | i boss Galatolo e Madonia condannati per l’omicidio di Lia Pipitone | “Fu uccisa su

Mafia : Cancelleri (M5S) - nessuna foto con il boss - non faremo mai affari con Cosa nostra : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Non esiste nessuna foto con me e il boss arrestato oggi, ricordo che quel giorno ero con Luigi Di Maio ed ero stanco morto per la campagna elettorale, c’era un caldo soffocante, la cravatta mi stringeva il collo, verso l’una passavamo da quel bar e ho detto: ‘Luigi, entriamo a prenderci un caffè’. E così abbiamo fatto. Appena entrati, il gestore ha detto ‘Che piacere ...

Arrestato Giuseppe Corona - boss della nuova Mafia : Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all'alba dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo durante un'operazione antimafia coordinata dalla DDA di Palermo. 24 persone ...

Arrestato Giuseppe Corona - boss della nuova Mafia : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all’alba dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo durante un’operazione antimafia coordinata dalla DDA di Palermo. 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. Nell’inchiesta spicca il nome di Giuseppe Corona, ritenuto ...

Mafia - sequestro beni per 21 milioni di euro a presunto boss palermitano : Mafia, sequestro beni per 21 milioni di euro a presunto boss palermitano Collegati a un sorvegliato speciale c'erano tre imprese, oltre che 66 immobili (fra cui una villa con piscina, appartamenti e terreni), 19 auto, 36 rapporti bancari e 5 polizze vita

Mafia - il nipote di Michele Greco sposa la figlia del boss di Porta Nuova : matrimonio al vertice di Cosa nostra : Il nipote del Papa di Cosa nostra sposa la figlia del capoMafia emergente appena scarcerato. E il mercato storico del Capo diventa scenografia per un matrimonio da film. D’altra parte anche se i diretti interessati non hanno alcun precedente giudiziario, i cognomi che si uniscono a Palermo sono di quelli pesanti. Come racconta l’edizione locale di Repubblica, infatti, a sposarsi sono il nipote di Michele Greco, il boss al vertice ...

Mafia : 21mln sequestrati a presunto boss : ANSA, - PALERMO, 14 LUG - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, su delega della Procura, hanno sequestrato tre imprese, oltre che 66 immobili , fra cui una villa con ...

Mafia : gestisce clan dai domiciliari - in carcere boss 81enne : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Nonostante fosse ai domiciliari aveva continuato a tenere le redini della famiglia mafiosa, impartendo ordini e contattando affiliati per gestire gli affari del clan. Così per Filippo Milone, 81 anni, capoMafia della famiglia dei barcellonesi, si sono spalancate le porte del carcere. I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia ...

