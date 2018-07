Mafia | colpo al clan Casamonica | 33 arrestati Tra le vittime di usura anche il dj

Mafia - duro colpo al 'clan dei Casamonica' : 31 arresti - 6 ricercati : E' di 31 arresti e di 6 persone ricercate il bilancio di una maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma contro il "clan dei Casamonica" . Le misure cautelari in carcere, emesse ...

Mafia - arrestata donna boss : "Gestiva affari della famiglia di Riesi"/ Ultime notizie : colpo al clan Cammarata : Mafia , arrestata donna boss Maria Catena Cammarata accusata di gestire gli affari della famiglia di Riesi: blitz e duro colpo all'intero clan , altri 20 arresti in tutta Italia.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Mafia : colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo . L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle ...

Mafia : colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) - Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti son

Italia : Mafia ; colpo a clan agrigentini - 10 arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mafia - incastrati dalle parole del pentito : 10 arresti - duro colpo a "Cosa nostra" : Erano stati rimessi in libertà lo scorso febbraio, ma oggi sono stati nuovamente arrestati dai carabinieri. Si tratta di 10 persone ritenute ai vertici delle famiglie mafiose tra Agrigento e Palermo. Il blitz, ordinato dalla...

Mafia - colpo a clan agrigentini : arresti : 8.00 I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato 10 capi Mafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un altro indagato.L'operazione è coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estortori già arrestati a gennaio nell'ambito del maxiblitz 'montagna',poi scarcerati dal tribunale del riesame. Le indagini hanno appurato il coinvolgimento degli arrestati in estorsioni, ...

Colpo alla rete di Messina Denaro Mafia - maxi blitz della polizia 17 indagati - 150 poliziotti impegnati : Operazione della polizia di Stato contro i fiancheggiatori del boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro : 17 persone sono state indagate e sottoposte a perquisizioni in Sicilia su ordine Segui su affaritaliani.it

Colpo alla rete di Messina Denaro Mafia - maxi blitz della polizia17 indagati - 150 poliziotti impegnati : Operazione della Polizia di Stato contro i fiancheggiatori del boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro : 17 persone sono state indagate e sottoposte a perquisizioni in Sicilia su ordine Segui su affaritaliani.it

Mafia - colpo al clan dei Lo Piccolo : confermate 12 condanne in Cassazione : Regge in Cassazione l'impianto accusatorio della Procura che ha portato a condanne a oltre tre secoli di carcere per boss, gregari ed estorsori del clan palermitano dei boss Lo Piccolo. Il processo ...