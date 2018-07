Mafia | clan Casamonica 37 arresti Ultime notizie | maxi blitz dei carabinieri tra Roma e

Mafia - duro colpo al “clan dei Casamonica” : 31 arresti - 6 ricercati : Mafia, duro colpo al “clan dei Casamonica”: 31 arresti, 6 ricercati Mafia, duro colpo al “clan dei Casamonica”: 31 arresti, 6 ricercati Continua a leggere L'articolo Mafia, duro colpo al “clan dei Casamonica”: 31 arresti, 6 ricercati proviene da NewsGo.

AntiMafia - sgominato clan dei Casamonica : 6.44 Blitz Antimafia contro il clan Casamonica: 37 persone arrestate dai carabinieri di Roma,su mandato del Gip della Capitale, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Il capo clan è Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo aver scontato circa 10 anni.Tutti sono ritenuti responsabili di aver costituito un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droghe,estorsione,usura concessione illecita di ...

Blitz contro Mafia Palermo - in cella anche il "re" del riciclaggio che ripuliva i soldi dei clan : La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L'indagine ha portato alla luce il ruolo di Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa Nostra orfana di Totò Riina, capace di riciclare fiumi di denaro.Giuseppe Corona è il personaggio chiave dell'inchiesta. ...

Mafia : gestisce clan dai domiciliari - in carcere boss 81enne : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Nonostante fosse ai domiciliari aveva continuato a tenere le redini della famiglia mafiosa, impartendo ordini e contattando affiliati per gestire gli affari del clan. Così per Filippo Milone, 81 anni, capoMafia della famiglia dei barcellonesi, si sono spalancate le porte del carcere. I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia ...

Perugia - clandestini e prostitute Mafia nigeriana : 8 arresti Organizzavano i viaggi dall'Africa : I cittadini nigeriani arrestati sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e induzione in errore di pubblici ufficiali Segui su affaritaliani.it

Mafia - arrestata donna boss : "Gestiva affari della famiglia di Riesi"/ Ultime notizie : colpo al clan Cammarata : Mafia, arrestata donna boss Maria Catena Cammarata accusata di gestire gli affari della famiglia di Riesi: blitz e duro colpo all'intero clan, altri 20 arresti in tutta Italia.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Mafia - 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere/ Ultime notizie video : blitz contro clan agrigentini : Mafia, 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere. Ultime notizie, video dell'operazione Montagna 2: blitz contro clan tra Agrigento e Palermo. Decapitate le cosche siciliane. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Mafia : colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle ...

