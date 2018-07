Mafia | blitz delle Fiamme Gialle | 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L'indagine ha portato alla luce il ruolo di Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa Nostra orfana di Totò Riina, capace di riciclare fiumi di denaro.Giuseppe Corona è il personaggio chiave dell'inchiesta.

Fondi sottratti ai poveri per organizzare il premio antiMafia : blitz a Catania : In manette l'imprenditore Corrado Labisi, che organizzava l'iniziativa in memoria di Livatino: è accusato di un raggiro da 10 milioni

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (3) : (AdnKronos) - Finiscono, invece ai domiciliari per estorsione aggravata Salvatore Raimondi, detto 'Maratina', contiguo alla famiglia mafiosa di San Cataldo; per corruzione e turbata libertà degli incanti Liborio Lipari, imprenditore e rappresentante legale della 'Ecolgest soc.coop. arl", Paolo Ianne

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (2) : (AdnKronos) - Dalle attività di intercettazione, inoltre, è emerso il ruolo di Paolo Iannello, già a capo dell’ufficio tecnico comunale di San Cataldo, che insieme al figlio Davide Francesco, aveva raggiunto "accordi corruttivi con Liborio Lipari, amministratore della società Ecolgest per turbare la

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - appalti pilotati e assunzioni di boss. il 'comitato d’affari' scoperto a San Cataldo (Caltanissetta) e composto da funzionari comunali e imprenditori locali, in alcuni casi contigui alla locale famiglia mafiosa, era in grado di condizionare pesantemente le più rilevanti