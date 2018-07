Madonna | la famiglia è unita in Malawi

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018)è tornata in, il Paese africano che ha da sempre nel cuore. Lì, infatti, ha adottato quattro dei suoi sei figli. E adesso la– al gran completo – vi ha fatto ritorno per festeggiare il primo anno del centro medico, intitolato a una delle sue figlie. Il Mercy James Institute si occupa di chirurgia pediatrica e terapia intensiva ed è stato istituito, grazie alla fondazione della popstar, presso il Queen Elizabeth Central Hospital di Blantyre. Il primo successo? L’operazione, perfettamente riuscita, che ha portato alla separazione di due gemelli siamesi. Era la prima volta che nello stato africano si eseguiva un simile intervento. https://www.instagram.com/p/BlTGxO8Atma/?taken-by=ha condiviso la visita via social con una foto in compagnia di tutti e sei i figli: le ultime arrivate in casa Ciccone, le gemelle Stella ed Estere, quasi ...