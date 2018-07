Ma il portoghese già non basta più | ora la Juve pensa davvero a Pogba

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Torino - Con un sorriso largo così e non avrebbe potuto essere altrimenti, visto il momento Blaise Matuidi ha invitato il suo compagno di nazionale Paula raggiungerlo allantus. La Francia aveva appena vinto la Coppa del Mondo, l'euforia era al top e gli sguardi insieme vispi, imbarazzati ed eccitati. L'ex numero 6 bianconero è stato anche al gioco, esclamando "La Vecchia Signora" con l'aria di uno che era entusiasta, divertito e un po' fuori di sé. Tutto legittimo e pure logico: vincere un Mondiale non è cosa di tutti i giorni e allora è giusto lasciarsi andare, farsi travolgere dall'euforia e godersi il momento. Il bello, però, è che lantus stando seriamente a fare in modo che il Polpo rifaccia per la seconda volta in carriera il percorso inverso: dal Manchester United allantus nell'estate 2012 a parametro zero (con ricchissime commissioni a Raiola, ...