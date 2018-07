Ma il governo può rimuovere il presidente dell' Inps?

La Corte dei Conti Blocca il governo Conti. la Legge Fornero non può essere corretta” : La Corte dei Conti Blocca il Governo Conti. la Legge Fornero non può essere corretta” Si complica la strada del… L'articolo La Corte dei Conti Blocca il Governo Conti. la Legge Fornero non può essere corretta” proviene da essere-Informati.it.

Pensioni - la Corte dei conti frena il governo Conte : 'La legge Fornero non può essere modificata' : Si complica la strada del governo Lega-M5s per il superamento della legge Fornero sulle Pensioni . Dai giudici della Corte dei conti è arrivato un brusco stop a ogni tipo di riforma del sistema ...

Paolo Gentiloni : “governo pericoloso - può fare male all’Italia e ci è già costato più di 5 miliardi” : Secondo l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il governo M5s-Lega è "pericoloso" e può fare male all'Italia, tanto da esser già costato "più di 5 miliardi e mezzo" di euro in un mese o poco più. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Pd parla anche del suo partito e commenta le prime mosse dell'esecutivo su migranti e lavoro.Continua a leggere

governo - Tria : "Crescita italiana può rallentare già dal 2018" : Il Pil potrebbe aumentare nel secondo semestre "a un ritmo inferiore". Nessuna manovra correttiva in arrivo: "Interventi senza peggiorare i saldi"

Germania - accordo migranti : vertice Merkel-Seehofer/ Ultime notizie : governo a rischio - cosa può succedere : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:46:00 GMT)

In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel : Il ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, che contesta la politica migratoria della cancelliera Angela Merkel, minaccia le sue dimissioni. A rischio la tenuta del governo di grande coalizione nato meno di 100 giorni fa: senza i 46 seggi della Csu, il governo Merkel non avrebbe la maggioranza in parlamento.Continua a leggere

In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel : In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel Il ministro dell’Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, che contesta la politica migratoria della cancelliera Angela Merkel, minaccia le sue dimissioni. A rischio la tenuta del governo di grande coalizione nato meno di 100 giorni fa: senza i 46 seggi della Csu, il […] L'articolo In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel proviene da NewsGo.

governo - la proposta di Di Maio : “Mezzora di connessione Internet gratis al giorno a chi non può permettersela” : “Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezzora al giorno a chi non può ancora permettersela”. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, alla fine dell’intervento al convegno “Internet Day” organizzato alla Camera. Il leader politico del M5s ha dedicato alla proposta un post specifico su Facebook dal titolo: “Internet ...

governo : Boccia - non si può fare tutto subito - indicare priorità : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Per realizzare quanto previsto dal programma di Governo, dal reddito di cittadinanza alla flat tax e a interventi sulle pensioni, “occorrono circa 100 miliardi? Possiamo sostenere domani 100 miliardi? No, non ce la possiamo fare. Non possiamo fare tutto subito”. Non ha dubbi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per il quale, piuttosto, occorre “definire un percorso graduale ...

governo : Boccia - non si può fare tutto subito - indicare priorità : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Per realizzare quanto previsto dal programma di Governo, dal reddito di cittadinanza alla flat tax e a interventi sulle pensioni, “occorrono circa 100 miliardi? Possiamo sostenere domani 100 miliardi? No, non ce la possiamo fare. Non possiamo fare tutto subito”. Non ha dubbi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per il quale, piuttosto, occorre “definire un percorso graduale ...

Flat tax - governo accelera : "Per imprese e partite Iva può già scattare ad agosto" : Il vice ministro all'Economia, Massimo Garavaglia , intervistato a l'intervista di Maria Latella su Sky Tg24 prova ad accelerare sul fronte Flat tax. Il vice di Tria di fatto annuncia che molto probabilmente la ...

Flat tax - governo accelera : "Per imprese e partite Iva ?può già scattare ad agosto" : Il vice ministro all'Economia, Massimo Garavaglia, intervistato a l'intervista di Maria Latella su Sky Tg24 prova ad accelerare sul fronte Flat tax. Il vice di Tria di fatto annuncia che molto probabilmente la rivoluzione fiscale pianificata dall'esecutivo potrebbe già scattare dal mese di agosto per le Pmi e per le partite Iva: "La Flat tax potrebbe già essere prevista dal prossimo agosto per le imprese con fatturati ridotti, interessando anche ...

Migranti - in 900 verso la Sicilia su una nave che il governo non può fermare : C'è una nave nel Mediterraneo su cui - colpevolmente - in questi giorni si è tenuto un certo silenzio: la vicenda della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée e dei sui 629 Migranti a cui l'Italia...

Aquarius - Magi (+Europa) : “Il governo sta violando i diritti umani - Salvini non può chiudere i porti” : Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'onorevole Riccardo Magi di +Europa per parlare del caso Aquarius e del braccio di ferro scatenato da Matteo Salvini contro Malta e fare un po' di chiarezza rispetto alle normative internazionali violate dal governo italiano disponendo la chiusura dei porti.Continua a leggere