L' Università del Foro Italico Apre al pubblico il nuovo cento di Medicina dello Sport

Cultura - contributi regionali : ai primissimi posti tre musei dell’Università di Pisa : Il Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea e Memoria della Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha assegnato i contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale. Tra questi, risultano tra i primissimi posti della graduatoria di merito tre musei del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa: il Museo di Storia Naturale di Calci (PI) e il Museo della Grafica che si collocano rispettivamente al terzo ...

Il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza incontra Raffaele Bonanni per l'Università digitale : E così le aziende possono approfondire temi d'attualità con i master in Economia digitale, di Change management, di Diritto tributario, di Diritto ed Economia delle infrastrutture e dei trasporti, in ...

Scuola e Università : ancora in fondo alle priorità del Governo : Ieri il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti ha presentato al Senato le linee programmatiche di intervento per la legislatura corrente. Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi, dichiara: ”Nell’intervento del neo-Ministro Marco Bussetti al Senato dobbiamo purtroppo notare come sia ancora completamente assente il tema del diritto allo studio e […] L'articolo Scuola e ...

L'Università D'Annunzio cambia denominazione e diventa 'Ateneo dell'Adriatico' : ... la partecipazione al Progetto 'Il sistema che certifica le competenze con Valore e Legalità' proposta dalla prof.ssa Faustina Guarriello, e il Protocollo d'intesa per le attività della politica di ...

Biofabbricazione : Giovanni Vozzi dell’Università di Pisa eletto tesoriere dell’International Society for Biofabrication : Il professore Giovanni Vozzi dell’Università di Pisa è stato eletto di tesoriere dell’International Society for Biofabrication (ISBF), un’organizzazione scientifica senza scopo di lucra fondata nel 2010 che promuove a livello di ricerca, sviluppo e formazione l’innovazione nel settore della Biofabbricazione. L’annuncio è stato dato venerdì 6 luglio: Giovanni Vozzi entrerà in carica il 1 gennaio 2019 ed il suo mandato durerà di tre anni. Il suo ...

Allo Iuss di Pavia al via la settimana dell'orientamento universitario : La settimana si chiuderà con la consegna del Premio Luigi Orsenigo, in memoria del professore ordinario di Economia dell'innovazione Allo Iuss dal 2011 al 2018, nonché coordinatore dei corsi ordinari ...

University Esport Series : grande successo per l'edizione 2018 del torneo nazionale universitario di League of Legends : L'University Esport Series, il torneo nazionale universitario di League of Legends, in collaborazione con MSI Gaming Italia, CUS Milano / CUS Statale, ha visto scontrarsi tante squadre provenienti da tutta Italia che hanno giocato per portare alla gloria il nome del proprio Ateneo e aggiudicarsi un posto nella competizione europea, University Esports Masters. Lo scorso venerdì 6 luglio, le finali italiane si sono tenute presso l'Università ...

Torino - dagli scantinati dell Università riemergono trenta mummie 'perdute' : C'è chi dice fossero andate perdute, altri semplicemente che erano state dimenticate. La versione ufficiale è che sono sempre state lì e nessuno aveva mai pensato di valorizzarle. Si è risolto solo da ...

Torino - dagli scantinati dell'Università riemergono trenta mummie "perdute" : L'ingente patrimonio di reperti egizi e precolombiani era dimenticato dagli anni 60: riportato alla luce dopo un'ispezione in vista del trasloco del Museo di Antropologia ed Etnografia

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Raccomandazioni in Lucania - il rettore dell'Università di Bari : "5 esami in 5 giorni? Il ragazzo studiava" : "Cinque esami in cinque giorni? Un'impresa ardua, ma il ragazzo studiava". Il rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, in un'intervista a Repubblica si dice perplesso su alcuni passaggi della carriera universitaria di Giuseppe Quinto, figlio di Pietro, potente manager della sanità lucana in carcere da venerdì.Lo studente ha sostenuto insieme Diritto penale 1, Diritto penale 2 e Diritto penale comparato. E, ...

Guatemala - vulcano Fuego : docente dell’Università di Firenze nel team di esperti europei : Un docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, Maurizio Ripepe, è fra i quattro esperti inviati dal Sistema di Protezione Civile dell’Unione Europea (ECHO) in missione in Guatemala, dopo le eruzioni del vulcano Fuego. Ripepe, docente di Fisica Terrestre, partecipa come esperto di monitoraggio infrasonico al team inviato a supporto delle autorità nazionali e su richiesta di assistenza del Governo del Guatemala, ...