Luna rossa sangue | spettacolo irripetibile nel cielo

Astronomia : oggi eclissi parziale di sole - ma il 27 esplode la Luna rossa : Il cielo di luglio inizia oggi a ‘fare scintille’ con l’eclissi parziale di sole ma i veri ‘fuochi d’artificio’ ci saranno il 27 con l’eclissi di totale di luna più lunga del secolo quando il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la luna eclissata. L’eclissi parziale di sole di oggi è godibile però solo per chi vive in ...