ilmessaggero

: Lourdes, odissea per 250 pellegrini sardi: la nave da Barcellona parte senza di loro - diversamentesup : Lourdes, odissea per 250 pellegrini sardi: la nave da Barcellona parte senza di loro - cagliaripad : odissea per 250 pellegrini sardi -

(Di martedì 17 luglio 2018) Oltre al pellegrinaggio aanche una buona dose di patimenti, per quanto non richiesti né programmati e, soprattutto, non facili da affrontare per i numerosi malati che facevanodel ...