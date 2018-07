Loris Stival | il dramma di papà Davide | ' Dura reggere alla sceneggiata di Veronica'

Caso Loris Stival - Veronica Panarello : le urla di minaccia al suocero Andrea : Per i giudici è lei la vera ed unica assassina del piccolo Loris Stival (8 anni al momento della morte). A Veronica Panarello (30), madre di Loris, sono stati confermati 30 anni di carcere. Così ha deciso la nuova sentenza. La donna non ha recepito positivamente la decisione del Tribunale, scagliandosi di conseguenza, per l’ennesima volta, contro il suocero Andrea Stival (54). ‘Sei contento? E’ tutta colpa tua, ma ti ammazzo ...

Omicidio Loris Stival - La Corte conferma 30 anni a Veronica Panarello : L a Corte d'Assise d'appello di Catania ha confermato la condanna a trent'anni per Veronica Panarello, accusata dell'Omicidio del figlioletto Loris di 8 anni, e dell'occultamento del suo cadavere. I ...

Omicidio Loris Stival - 30 anni in secondo grado per la madre : Roma, 5 lug., askanews, - Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, il bambino di 8 anni ucciso il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, è stata condannata in ...

Il nonno di Loris Stival : "In aula è emerso lo schifo che è Veronica Panariello" : "È emerso lo schifo che ha fatto Veronica Panarello, non c'è alcunché che potrei dire di lei che ha tolto la vita a un bambino e alle persone che stanno accanto a me. Non ci sarà mai giustizia per mio nipote, perché non tornerà più". Così Andrea Stival commenta, dopo la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania, la reazione della nuora, Veronica Panarello.Dopo la lettura della ...

Loris Stival - dall'omicidio al processo : tutte le tappe - : attesa per oggi, 5 luglio, la sentenza d'appello per Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio di 8 anni a Santa Croce Camerina , Ragusa, , ...

Loris Stival - dall'omicidio al processo : tutte le tappe : Loris Stival, dall'omicidio al processo: tutte le tappe È attesa per oggi, 5 luglio, la sentenza d'appello per Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio del figlio di 8 anni a Santa Croce Camerina (Ragusa), avvenuto nel novembre 2014. Ecco gli avvenimenti cardine della ...

Loris Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni - lettera commovente del papà : 'Io e tuo fratello sentiamo il tuo abbraccio' : Non c'è mai fine al dolore. Non per la famiglia di Lorys Stival, ucciso a 8 anni presumibilmente dalla mamma Veronica Panarell o, il bimbo oggi avrebbe compiuto 12 anni . A ricordarlo è il papà, ...