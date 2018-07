L’Ombra della Guerra si aggiorna con contenuti e migliorie

L’Ombra della ‘ndrangheta anche in Canada - coppia uccisa in un agguato a Toronto : Le due vittime sono un 33enne di origini italiane e la sua ragazza, freddati in strada nella loro auto in un quartiere residenziale in quello che appare come un vero e proprio agguato criminale. Gli inquirenti locali sospettano che il duplice assassinio sia riconducibile a una faida di ‘ndrangheta che ormai da tempo imperversa in zona.Continua a leggere

L’Ombra della ‘ndrangheta anche in Canada - coppia uccisa in un agguato a Toronto : L’ombra della ‘ndrangheta anche in Canada, coppia uccisa in un agguato a Toronto Le due vittime sono un 33enne di origini italiane e la sua ragazza, freddati in strada nella loro auto in un quartiere residenziale in quello che appare come un vero e proprio agguato criminale. Gli inquirenti locali sospettano che il duplice assassinio […] L'articolo L’ombra della ‘ndrangheta anche in Canada, coppia uccisa in un agguato a Toronto proviene da ...

Abruzzo Mtb Cup : Granfondo Campo di Giove - oltre 200 sui pedali alL’Ombra della Maiella : L'Aquila - Più che positiva la terza edizione della Granfondo di Campo di Giove manifestazione di mountain bike tra quelle emergenti nel contesto dell’Abruzzo Mtb Cup. Impeccabile, come al solito, l'organizzazione messa in Campo dalla Bike Shock Team che ha proposto il percorso unico di 46 chilometri tra i pendii e gli altopiani dei comuni di Campo di Giove e Cansano in un paesaggio selvaggio e incontaminato del Parco Nazionale ...

Falcone e Borsellino - il viaggio degli studenti sulla Nave della legalità : “La mafia è meno teatrale - oggi agisce nelL’Ombra” : Migliaia di studenti sono salpati sulla Nave della legalità diretti a Palermo per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 26 anni dal loro assassinio. “Non vediamo più la teatralità e la violenza che l’ha contraddistinta, ma la mafia c’è, opera sottobanco nei settori legati all’economia” dicono. “Falcone e Borsellino ci insegnano che la giustizia va preservata”. L'articolo Falcone e ...

Playoff Serie B - sull’ultima promozione L’Ombra del tribunale : Bari-Cittadella al San Nicola - ma padovani pronti al ricorso : L’ultima promozione in Serie A si gioca (pure) in tribunale: quest’anno il verdetto del campo rischia di essere sub iudice. Sabato 26 maggio iniziano i Playoff di Serie B: il primo turno preliminare è Bari-Cittadella, allo stadio San Nicola in Puglia, ma i campi avrebbero potuto benissimo essere invertiti. E non è neppure del tutto escluso che lo siano, di qui al giorno della partita. I biancorossi, infatti, rischiano una penalizzazione per ...

Sui salari grava L’Ombra della crisi : Il titolo di questo articolo - “La grande recessione continua a frenare i salari?” - è una domanda reale, non retorica. Io un’ipotesi ce l’avrei, che può essere vera oppure no, e la...

Sui salari grava L’Ombra della crisi : Il titolo di questo articolo - “La grande recessione continua a frenare i salari?” - è una domanda reale, non retorica. Io un’ipotesi ce l’avrei, che può essere vera oppure no, e la...