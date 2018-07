Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (4) : (AdnKronos) - Richiamandosi al parere favorevole degli uffici legislativi della Giunta e alle osservazioni presentate dai vertici di Arexpo, diversi consiglieri regionali di Lega Nord e Forza Italia hanno sottolineato come Arexpo sia "la società che presenta le competenze e il profilo migliore per g

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – L’attività centrale di committenza e il coordinamento per la realizzazione del parco scientifico e tecnologico Milano Innovation District, il cosiddetto Mind, saranno affidati alla società Arexpo. Lo stabilisce la legge approvata questa mattina dal Consiglio regionale della Lombardia che ha espresso 63 voti a favore. Dieci consiglieri si sono astenuti (il gruppo M5Stelle e Niccolò Carretta dei ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (2) : (AdnKronos) – Via libera con 60 voti favorevoli e 11 astenuti anche a un ordine del giorno presentato dal Partito democratico che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per far sì che la società Arexpo in tutte le fasi della sua attività operi in stretto contatto con l’Anac e a operare affinché in tutte le fasi di implementazione, assegnazione e realizzazione dei progetti siano coinvolti anche tutti gli altri soggetti ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (3) : (AdnKronos) – Nell’esprimere il voto favorevole del gruppo Pd, il capogruppo Fabio Pizzul ha assicurato pieno sostegno alla realizzazione del Mind, “un progetto fortemente sostenuto dal governo Gentilon”, lamentando però come lo strumento di committenza individuato in Arexpo presenti alcune criticità: “Esistono -spiega Pizzul- già tre società regionali che svolgono il ruolo di centrale di committenza quali ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (4) : (AdnKronos) – Richiamandosi al parere favorevole degli uffici legislativi della Giunta e alle osservazioni presentate dai vertici di Arexpo, diversi consiglieri regionali di Lega Nord e Forza Italia hanno sottolineato come Arexpo sia “la società che presenta le competenze e il profilo migliore per gestire e coordinare la realizzazione del Mind”. Inoltre “è una società partecipata anche dal ministero ...

Lombardia : al via progetto di formazione per operatori di montagna : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Investire sulla rete sentieristica del territorio montano transfrontaliero, migliorandone lo stato manutentivo, per qualificare l'offerta turistica e promuovere gli sport di montagna. E' lo scopo del progetto 'Upkeep the Alps' per la formazione di operatori di montagna

Olbia. Scoperta casa a luci rosse in via Lombardia : Un olbiese di 35 anni aveva trasformato l’appartamento in affitto in una casa per appuntamenti, subaffittando l’immobile. Il trentenne in

Saldi Estivi 2018/ Al via oggi con sconti tra il 30% e il 40%. Spesa di 150 euro in Lombardia : I Saldi Estivi 2018 hanno preso il via in moltissime città italiane oggi, con sconti che saranno in media tra il 30% e il 40%. Spesa prevista di 150 euro in Lombardia(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:44:00 GMT)

Maltempo Lombardia : riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate : Ripresa alle 13:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino – Gallarate, sospesa dalla notte per danni causati dal Maltempo e da uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi. Durante lo stop 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. L'articolo Maltempo Lombardia: riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate sembra essere il primo su Meteo Web.

Pavia : razziavano case e ditte in Lombardia ed Emilia Romagna - tre arresti : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, tra Pavia, Brescia e Milano, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Si tratta di tre pregiudicati, un 51enne originario di Potenza, un 47enne di origine kosovara e un 37enne milanese, ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo tra loro di una serie di colpi commessi tra il 4 e il 15 maggio 2017, nelle province di ...