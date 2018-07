L’occhiale da sole di Lapo Elkann ispirato all’Art Déco

gqitalia

: @Veras505 Di faccia con l'occhiale da sole poi è uguale. #TemptationIsland - realEmanuelSilv : @Veras505 Di faccia con l'occhiale da sole poi è uguale. #TemptationIsland - BzBroono : @MicheleMamba @Maselli_Andrea @ricpuglisi @petergomezblog @fattoquotidiano @armandosiri intendeva che per sapere ch… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Fanno parte della nuovissima collezione Laps, la linea di occhiali dafirmata, e sono stati battezzati con il nome di Sebastian. Il modello fa parte della Combo Vintage, la famiglia di occhiali che prende ispirazione dall’artper dettagli di stile non trascurabili. Il materiale impiegato per realizzarli è un combinato tra acciaio e acetato cellulosa, mentre sulle aste sono presenti i loghi in metallo, dettagli metallici si ritrovano anche sui musi del frontale. L’occhiale, declinato in più colori costa 180 euro.