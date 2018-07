Livorno | consigliere della Lega contro i bagnini | “Perché arrivano dalla Sicilia?”

Livorno - sulle spiagge di San Vincenzo i bagnini arrivano dalla Sicilia. Consigliere Lega : “E i giovani del luogo?” : Prima gli italiani. Anzi no: prima i toscani. Nonostante la mutazione genetica della Lega in partito nazionale, a San Vincenzo, in provincia di Livorno, c’è chi rispolvera le polemiche anti Meridione di bossiana memoria. Il motivo? L’arrivo di alcuni ragazzi da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che faranno i bagnini sulle spiagge del litorale durante la stagione estiva. Il Consigliere del Carroccio, Roberto Biasci si dice ...