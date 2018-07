Liverpool | assalto ad Alisson La Bbc | Presentata offerta di 70 milioni La

Liverpool all’assalto per Dybala : ora cosa farà la Juventus? : Juventus alle prese con diverse trattative di calciomercato molto complesse ed articolate, tra queste anche un’offerta da Liverpool per Dybala La Juventus sta vivendo ore di calciomercato molto concitate. Il club bianconero è partito all’assalto di Cristiano Ronaldo, consapevole di dover incassare da alcune cessioni per completare un’operazione molto onerosa per il portoghese. Ebbene, nelle ultime ore, SkyUK, ha parlato ...

Roma - 90 milioni per Alisson : il Liverpool pronto all’assalto : Roma, 90 milioni- Il Liverpool sarebbe pronto a mettere le mani su Alisson. La Roma chiede 90 milioni di euro. Secca e decisa la pretesa del club giallorosso. Monchi non cederà di un centimetro. Tuttavia, come si legge su “SportMediaset“, il club inglese proverà a trattare, ma la sensazione è che la Roma non voglia […] L'articolo Roma, 90 milioni per Alisson: il Liverpool pronto all’assalto proviene da Serie A News Calcio ...

Chelsea ultimo assalto Champions al Liverpool : ultimo atto in Premier con il Chelsea che torna all'assalto del quarto posto del Liverpool. Il Chelsea si morde le mani avendo sprecato l'aggancio dei Reds al quarto posto pareggiando con l'...