L' Iran cita gli Usa davanti alla Corte Penale Internazionale

Benetton : Zaia - Carlo imprenditore lungimIrante e di grande capacità : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Con Carlo Benetton si è spento un imprenditore avveduto, lungimirante e di grande capacità operativa che, assieme ai fratelli Giuliana, Gilberto e Luciano, ha partecipato alla fondazione di una delle imprese che ha portato il nome del Veneto, le sue eccellenze e capacità innovative nel mondo intero”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia il suo cordoglio per la morte ...

Energia : Neo 2018 - in 2050 rinnovabili coprIranno 98% produzione elettricità : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Nel 2050 le rinnovabili copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia. Solo la Spagna, con il 99%, ha una penetrazione delle rinnovabili maggiore. E’ quanto emerge dal New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg che è stato presentato oggi nella sede dell’Enel di Roma alla presenza del Ceo del gruppo energetico italiano Francesco Starace.Attualmente la penetrazione media delle ...

Rinnovabili : nel 2050 coprIranno il 98% della produzione di elettricità in Italia e il 99% in Spagna : Il New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg, presentato nella sede Enel, ha rilevato che nel 2050 le Rinnovabili copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia e il 99% in Spagna: i due Paesi sono in testa rispetto al resto dell’Europa, che raggiungerà comunque l’87%, grazie a vento, sole e acqua. A livello mondiale le Rinnovabili dovrebbero coprire il 50% della produzione elettrica nel 2050. L'articolo ...

Confindustria - allarme crescita : "Italia rallenta più del previsto. ServIranno manovre correttive" : Economia. Confindustria avverte che l'economia italiana rallenta piu' del previsto, che e' plausibile che servano manovre correttive da 9 miliardi quest'anno e da 11 miliardi nel 2019, che non e' chiaro come sia possibile conciliare con l'...

Mondiali - la felicità delle donne in Iran : entrano allo stadio dopo 38 anni : Per la prima volta dal 1979, anno della rivoluzione khomeinista, le donne sono entrate allo stadio in Iran, anche se solo per vedere sui maxischermi la partita della nazionale contro la Spagna. Per Iran-Spagna sono state...

A breve comparIranno i video pubblicitari nella chat di Messenger : Facebook Messenger (Foto: Gaia Berruto/Wired) Come annunciato anche a Wired Italia durante F8, Messenger avrà la sua pubblicità. La data è vicina: Facebook conferma a Quartz che a partire da lunedì si procederà con un rilascio per un ristretto numero di persone, dopo che un primo test su due Paesi, un anno fa, aveva portato risultati considerati positivi. Si tratta di video pubblicitari che partiranno in automatico mentre si scorre attraverso i ...

Mattarella cita Saragat nel trentennale della morte : "Senza umanità la democrazia diventa tIrannide. Difendere la moneta" : "Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove ...

Uscita Usa accordo nucleare Iran : Juncker : sosterremo imprese Ue : Uscita Usa accordo nucleare Iran: Juncker: sosterremo imprese Ue Uscita Usa accordo nucleare Iran: Juncker: sosterremo imprese Ue Continua a leggere L'articolo Uscita Usa accordo nucleare Iran: Juncker: sosterremo imprese Ue proviene da NewsGo.

Iran - Trump minaccia sanzioni ad aziende Ue/ Cosa rischia l'Italia dopo l'uscita Usa dall'accordo nucleare : Iran, Trump minaccia sanzioni ad aziende Ue. Cosa rischia l'Italia dopo l'uscita Usa dall'accordo nucleare? Il nostro Paese aveva già messo a punto un piano. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:41:00 GMT)

L'Iran va a caccia della rivincita nelle elezioni irachene : La geografia politica del mondo sta cambiando e muta con grande velocità soprattutto in aree specifiche, come il Medio Oriente. Dove la scombiccherata politica estera occidentale, le decisioni ...

Nucleare - lascia il direttore dell’Aiea. La decisione a pochi giorni dall’uscita degli Usa dall’intesa con l’Iran : Tero Varjoranta, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è arrivata a pochi giorni dall’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul Nucleare iraniano. Lo riportano i media americani. Il finlandese sarà rimpiazzato dall’italiano Massimo Aparo, capo del dipartimento che si occupa dell’Iran. Il portavoce dell’agenzia ha fatto sapere che la nomina di Aparo è temporanea. L'articolo ...