L' intervista Al Pd piace il decreto Di Maio sul lavoro Ma senza aiuti alle

notizie.tiscali

: Se avete tempo, vi consiglio questa bella intervista! - matteosalvinimi : Se avete tempo, vi consiglio questa bella intervista! - LegaSalvini : Sihem, presidente delle donne tunisine di Parma: “Mi piace Salvini perchè è forte e non ha paura di nessuno” - RMonicar : RT @tdorati: CALCUTTA E LATINA L’intervista al papà di Edoardo è un manifesto politico. Grande Roberto D’Erme #dajelatina -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il nodo è come si riparte in un mondo completamente cambiato, con due partiti come lega e M5S che hanno oltre il 50% nel paese e come si ricostruisce il campo dei riformisti in Italia. E questo lo si ...