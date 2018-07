L' Inter non è convinta di Zappacosta e Darmian

A Pordenone la 15a edizione dell'International Short Film Festival : Ritorna a Pordenone anche quest'anno con la sua quindicesima edizione FMK - International Short Film Festival, evento che si inserisce all'interno del ricco cartellone di Estate a Pordenone con cui ...

Usa - Ryan a Trump : “Putin ha Interferito - non è un alleato” : Usa, Ryan a Trump: “Putin ha interferito, non è un alleato” Usa, Ryan a Trump: “Putin ha interferito, non è un alleato” Continua a leggere L'articolo Usa, Ryan a Trump: “Putin ha interferito, non è un alleato” proviene da NewsGo.

Mourinho - messaggio alla Serie A : "Inter - Milan - Napoli e Roma non accettino passivamente che la Juve con Ronaldo sia imbattibile" : Il tecnico del Manchester United: "Tornare in Italia? Mi piacerebbe farlo per giocare la Champions, magari nella fase a gironi contro l'Inter o la Juve..."

Le Interrogazioni in Consiglio - Romizi : 'Perché non è stato approvato il bilancio della Casa Pia?' : Ma quello che possiamo notare, in termini generali, è che sulla sanità ormai il silenzio regna sovrano e questo conferma che il modello toscano, considerato la migliore sanità del mondo, è un falso ...

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

MotoGp – Iannone duro contro Espargaro : “ha rovinato tutto - dovrebbe Intervenire la direzione gara” : Andrea Iannone punta il dito contro Pol Espargaro: ecco cosa è successo ieri in pista al Sachsenring tra l’italiano della Suzuki e lo spagnolo della Ktm Nona vittoria consecutiva al Sachsenring per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In tanti si saranno domandati cosa è successo ieri in gara ad Andrea Iannone: il campione di ...

Scontri a Parigi dopo la festaI mondiali non salvano Macron Non si placa la guerriglia Interna : Vincere un mondiale non basta a Macron per diventare imperatore di Francia. E non basta per far dimenticare ai francesi la contestazione in atto da tempo contro un presidente considerato da molti "arrogante" ed esponente solo del ceto ricco Segui su affaritaliani.it

Mondiali - Modric all'Intervallo : 'Non era fallo e non era rigore' : La Francia è Campione del Mondo, la Croazia è stata battuta 4-2 nella finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. A decidere il match per i Galletti sono state le reti di Mandzukic , autogol, , Griezmann, Pogba e Mbappé. Il ...

Mondiali - Modric all'Intervallo : 'Non era fallo e non era rigore' : La Francia è Campione del Mondo, la Croazia è stata battuta 4-2 nella finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. A decidere il match per i Galletti sono state le reti di Mandzukic , autogol, , Griezmann, Pogba e Mbappé. Il ...

Akragas - Firetto : la città è povera - ai grossi imprenditori non Interessa : La politica non può sostituirsi all'impresa, Avrebbero dovuto chiamarmi prima. Akragas questione politica ? Il Sindaco Firetto non è d'accordo. 'Non vedo cosa potrebbe fare la politica e il sindaco di una città con le casse vuote. Mi sono speso in tutti questi anni " ha dichiarato il primo cittadino al GDS " per fare quanto era nelle mie possibilità. Abbiamo messo a ...

Balla con la sclerosi multipla - Ivan Cottini : "Non voglio vivere da malato" | L'InterVISTA : Ha fatto un patto con la vita Ivan Cottini, sei anni fa, proprio quando la vita si stava frantumando davanti ai suoi occhi dopo quella diagnosi. sclerosi multipla. Una condanna per lui, allora 27enne, modello per...

[L'Intervista] "Salvini semina odio e violenza. Ma i Cinque Stelle non sono come lui. E questo governo è colpa del Pd" : Credo che dobbiamo riprendere a fare politica con passione e intelligenza». Tagli dei vitalizi. Adesso si annunciano i tagli alle pensioni d'oro mentre la gravidanza del decreto Dignità dovrebbe ...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non Intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non Intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...