Linosa | si lanciano in mare da un barcone | 4 migranti morti

(Di martedì 17 luglio 2018) Si sono gettati inalla vista di due navi al largo dima hanno perso la vita. Su trentaquattro sono annegati dopo essersi lanciati in acqua con la speranza di essere soccorsi dalla Nave Protector di Frontex e dalla nave Monte Sperone della Guardia di finanza.La questura di Ragusa conferma i decessi e avrebbe identificato le vittime sentendo parenti e amici che erano sul. Sulla navi Protector e Monte Sperone sono saliti altri 447fatti sbarcare poi a Pozzallo.Il comandante e i dieci membri dell'equipaggio delall'arrivo nel porto sono stati arrestati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e per l'ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto. Il comandate è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine italiane, era infatti già stato arrestato come scafista nel 2004. ...