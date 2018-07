Linosa | migranti si tuffano in mare | 4 morti Ultime notizie | capo scafisti era stato

Linosa - 30 migranti si tuffano da un barcone : in 4 annegano - fermato l'equipaggio : I profughi si sono gettati alla vista delle due navi di Frontex e Gdf, che hanno raccolto le 447 persone a bordo e gli 11 dell'equipaggio. Arrestati questi ultimi per aver favorito l'immigrazione illegale. Intercettata una barca diretta in Europacon a bordo 158 migranti, tra cui 34 donne e nove bambini