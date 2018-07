Libia porto sicuro | scontro tra Salvini e la portavoce di Juncker

Perché l'Ue non può considerare la Libia un porto sicuro : Ma l'impossibilità di considerare sicuri i porti libici, replica ancora l'alto commissario Ue Federica Mogherini, non è di natura politica, ma giuridica. 'La decisione rispetto al fatto che i porti ...

Mogherini : Libia come porto non sicuro 'è una valutazione della Corte Ue dei diritti dell'Uomo' : ... l'alta rappresentante ha spiegato che quella della Corte è "una valutazione puramente giuridica" sulla quale "non c'è' alcuna 'decisione politica da prendere"

L’europarlamentare Schlein : “Da Salvini delirio di onnipotenza - la Libia non è porto sicuro” : ?Salvini, in pieno delirio di onnipotenza, cerca di sostituirsi anche all’autorità giudiziaria italiana, che in maggio, respingendo il ricorso contro il dissequestro della nave della ONG Proactiva Open Arms aveva stabilito che la Libia non è considerabile un porto sicuro secondo gli standard internazionali.»: l'europarlamentare Schlein risponde alla richiesta di Salvini. «In Italia, ad ascoltare Conte e Salvini, sembra che ci siano due ...

Commissione : "La Libia non è un porto sicuro"<br>Salvini : "Allora faremo da soli" : La Commissione Europea ha subito bocciato "l'idea" di Matteo Salvini. Ieri il Ministro dell'Interno ha parlato da Mosca, dove era andato anche per assistere alla finale dei Mondiali. Dalla Capitale russa Salvini ha avanzato la sua proposta per riportare le imbarcazioni dei migranti indietro verso il luogo di partenza: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C'è questa ipocrisia di fondo in Europa in base alla ...

Migranti - Salvini 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

