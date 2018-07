Leu | Grasso all’assemblea | “Disponibili ad alleanze | non siamo autosufficienti” Ma i

Leu : Grasso - non aspettiamo congressi di altri - avanti spediti : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Emerge dal dibattito di oggi la necessità di promuovere in tempi brevi la costituzione dei Comitati territoriali, in modo da attivare anche a livello provinciale la partecipazione di militanti, elettori ed esperti su tutti i temi che saranno discussi fino a fine settembre”. Lo dice Piero Grasso, leader di LeU intervenendo a conclusione della giornata di insediamento del comitato promotore di Liberi ...

Pietro Grasso : "Andare oltre Leu? Non ci capirebbero. Inizia il percorso costituente : in 2 fasi verso il partito" : "Oggi Inizia finalmente il percorso costituente che abbiamo deciso di intraprendere il 26 maggio scorso" all'assemblea di Liberi e Uguali (Leu). Così il presidente della lista elettorale di sinistra Pietro Grasso ha aperto a Roma i lavori del Comitato promotore nazionale per definizione del profilo politico in vista della trasformazione in partito. La prima fase sarà una discussione aperta sulle idee e sui temi, la seconda

Pd - decreti ingiuntivi per 60 morosi. Grasso? Deve ai dem 83 mila euro - ma ne versa 30mila a Leu. E così fan gli altri : In cinque anni non ha mai versato un contributo al partito, tanto che il Pd gli ha mandato un'ingiunzione da 83mila euro. Sono però bastati pochi mesi (e una campagna elettorale) perché Pietro Grasso mettesse mano al portafogli e rimpolpasse le casse: non quelle del partito che lo ha fatto eleggere e reso seconda carica dello Stato, ma quelle di Liberi e Uguali da lui stesso fondato. Al quale ha fatto la grazia di un contributo di ben 30mila

Leu : mea culpa Grasso ma "ora avanti - soggetto unitario entro anno" : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – "Abbiamo perso. Mettiamo insieme a fuoco le ragioni della nostra sconfitta, a partire dalle mie responsabilità". Pietro Grasso apre l'assemblea nazionale di Leu a Roma con un'assunzione di responsabilità per la sconfitta del 4 marzo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa (innanzitutto sulla composizione delle liste) e proponendo un percorso costituente che, di qui a fine anno, faccia

Leu : mea culpa Grasso ma "ora avanti - soggetto unitario entro anno" (2) : (AdnKronos) – Grasso spiega di essere disponibile ad "accompagnare" il percorso costituente di Leu. Ma prima di parlare del futuro, l'ex-presidente del Senato ha fatto un'analisi di quanto accaduto, della sconfitta del 4 marzo, delle sue responsabilità e non solo. "Come capo politico della lista elettorale mi assumo tutta la responsabilitàÌ?. Vi chiedo scusa (…) avrei dovuto interpretare meglio il nostro

Governo - Grasso (Leu) : “No convinto - ci preoccupa idea di democrazia”. Porta aperta dalle Autonomie a Conte : No di Grasso e di Leu, Porta aperta dalle Autonomie. Come prevedibile, il leader di Liberi e Uguali ha ribadito che i deputati e i senatori a lui legati faranno opposizione al Governo gialloverde di M5s-Lega: “Il nostro No a Conte è nel merito. Nell’accordo di programma, impropriamente definito ‘contratto’, ci preoccupa come sono trattati temi come le discriminazioni, i diritti civili, la sicurezza, la progressività ...