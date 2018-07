LETTURE Big data e social media | la distruzione di massa dipende solo a noi…

ilsussidiario

: È ufficiale. Dopo Big Pharma e scie chimiche adesso abbiamo anche le letture pilotate. Che poi sicuramente non sar… - silvia_belfare : È ufficiale. Dopo Big Pharma e scie chimiche adesso abbiamo anche le letture pilotate. Che poi sicuramente non sar… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Intelligenza artificiale ecambiano i paradigmi del lavoro e del tempo libero. Alla Summer School della Fondazione Ceur i consigli per non soccombere. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:09:00 GMT)La politica non è un algoritmo, di G. Credit/ Industria 4.0, prima dei robot viene la rivoluzione culturale, int. a A. Martin