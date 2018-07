Lettera di minacce ad Adachiara Zevi | con immagine di Hitler

Lettera di minacce in greco antico a un consigliere comunale - nuovo caso nel Leccese : Dopo l'episodio ad Acquaviva delle Fonti, dove un assessore ha ricevuto una Lettera di minacce in greco antico, un caso analogo si è verificato a Parabita, nella provincia di Lecce. Questa volta a ricevere un testo scritto in greco antico è il consigliere Alberto Cacciatore: "Cercano di intimidirmi per le battaglie che sto portando avanti contro l'attuale amministrazione comunale".Continua a leggere