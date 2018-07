Leonardo | da satelliti e big data nuovi occhi per vigilare sul mare

Leonardo - ecco SEonSe : satelliti e big data per vigilare sul mare : Si chiama SEonSe, acronimo di Smart Eyes on the SEas, ed è la piattaforma geospaziale di Leonardo per la sicurezza marittima che da oggi è online. “Grazie all’utilizzo del cloud computing e di avanzati modelli di big data analysis, SEonSe consente di accedere in tempo reale, anche da tablet o smartphone, a informazioni personalizzate su ciò che avviene in mare” è l’annuncio che arriva durante il Salone “Farnborough ...