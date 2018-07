Lei? Si chiama Julia Roberts ed è sul set di «Pretty Woman»… il progetto

“Correte - una rapina”. Anziana chiama la polizia : poi la scoperta degli agenti. Quando arrivano in casa della 92enne - Lei confessa tutto : Il mestiere di poliziotto è davvero particolare. Quasi sempre si ha a che fare con il lato peggiore della società, con situazioni al limite e si sa anche che quasi ogni giorno si rischia la vita. A volte, però, succede anche che ci si ritrovi in circostanze particolari, anche emozionanti e commuoventi, come questa. Una storia di solitudine, come spesso se ne sentono Quando di mezzo ci sono persone anziane, che fortunatamente però si è ...

L’ospedale Careggi lo chiama : “Sua mamma è morta”. Dopo mezz’ora : “Abbiamo sbagliato - non era Lei” : La vicenda è accaduta al Careggi di Firenze. Protagonisti del surreale scambio di persona, il fiorentino Igor e la madre 78enne. "Un medico mi avvisava che, Dopo che la guardia medica era passata in camera durante la notte e andava tutto bene, al controllo delle 7,30 di mattina aveva trovato la mamma morta nel letto". Dopo mezz'ora, però, i medici si accorgono dell'errore e si scusano con Igor e la donna.Continua a leggere

Non è l’arena - Giletti chiama Giorgia Meloni - ma Lei è alle prese con la figlia. E il collegamento fa ridere tutto lo studio : collegamento telefonico particolare a Non è l’arena (su La7). Il conduttore Massimo Giletti ha chiamato Giorgia Meloni, solo che dall’altra parte non ha risposto la leader di Fratelli d’Italia ma una bambina.”È mia figlia che si è arrabbiata perché voleva che la tenessi e invece sono scappata per parlare con te” L'articolo Non è l’arena, Giletti chiama Giorgia Meloni, ma lei è alle prese con la figlia. E il ...